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25 करोड़ी कैमरन ग्रीन ने दिखाया अपनी असली रूप, गुजरात टाइटंस के खिलाफ चला बल्ला

Apr 17, 2026 10:59 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का छठे मैच में बल्ला चला है। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 55 गेंद में 79 रन की पारी खेली

25 करोड़ी कैमरन ग्रीन ने दिखाया अपनी असली रूप, गुजरात टाइटंस के खिलाफ चला बल्ला

कैमरन ग्रीन ने लय में वापसी करते हुए 79 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 180 रन पर समेट दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत खराब रही और टीम ने पहले चार ओवरों में ही तीन विकेट गंवा दिए। हालांकि कैमरन ग्रीन ने पारी को संभाला और आखिरी ओवर तक डटे रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जारी सीजन अच्छा नहीं रहा है। टीम ने अब तक पांच मुकाबले गंवाए हैं और टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर कोलकाता को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया था। शुरुआती मैचों में वह बल्ले से फ्लॉप रहे थे और गेंदबाजी भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई। हालांकि शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 55 गेंद में 79 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सात चौके और चार छक्के लगाए। हालांकि उनको इस पारी में कई जीवनदान भी मिले। इस मैच से पहले कैमरन ग्रीन ने 5 पारियों में सिर्फ 56 रन बनाए थे।

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कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 32 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। कप्तान अजिंक्य रहाणे (शून्य), अंगकृष रघुवंशी (आठ) और टिम साइफर्ट (19) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद रोवमन पॉवेल ने कैमरन ग्रीन के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। 11वें ओवर में अशोक शर्मा ने रोवमन पॉवेल को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। रोवमन पॉवेल ने 20 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 27 बनाये।

इसके बाद अनुकूल रॉय और ग्रीन के बीच पांचवें विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अनुकूल रॉय (नौ) को आउट किया। इसके बाद गुजरात टाइटंस के गेंदबाज केकेआर के बल्लेबाजों को हावी दिखे। इस दौरान मात्र 19 रन जोड़कर केकेआर ने अपने तीन विकेट गंवा दिये।

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रमनदीप सिंह ने आठ गेंदों में दो चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 17 रन बनाये। हालांकि इस दौरान कैमरन ग्रीन एक छोर थामे रन बनाते रहे। केकेआर ने निर्धारित 20 ओवरों में 180 रन बनाये। राशिद खान ने पारी की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन को आउट किया। ग्रीन ने 55 गेंदों में सात चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 79 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस के लिए कगिसो रबाड़ा ने तीन विकेट लिये। मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा को दो-दो विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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