IPL 2026: ऐसा महसूस नहीं हुआ कि…CSK के हाथ नहीं लगे ग्रीन तो अश्विन ने किया हैरतअंगेज दावा

संक्षेप: Cameron Green IPL 2026 Auction: ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में महफिल लूटी। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भी खरीदना चाहती थी। आर अश्विन ने एक हैरतअंगेज दावा किया है।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर आईपीएल 2026 ऑक्शन में छप्पर फाड़ पैसा बरसा। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। वह आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं, ग्रीन आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर हैं। ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसएके) भी खरीदना चाहती थी। सीएसके और केकेआर में जबर्दस्त बिडिंग वॉर देखने को मिली। हालांकि, पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने एक हैरतअंगेज दावा किया है। उन्हें लगता है कि सीएसके ग्रीन को लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके अश्विन पिछले सीजन में सीएसके के लिए खेले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''हमने एक मॉक ऑक्शन किया और तभी यह साफ हो गया कि ग्रीन के 30 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिकने का कोई चांस नहीं। अगर केकेआर ने पंजाब किंग्स की तरह थोड़ा सब्र रखा होता और बोली लगाते समय अपना समय लिया तो शायद चीजे अलग होतीं।'' बता दें कि केकेआर नीलामी में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये लेकर बैठी थी। केकेआर ने 63 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद 13 खिलाड़ी खरेदे। केकेआर के पर्स में सिर्फ 75 लाख बाकी रह गए। केकेआर के बाद सर्वाधिक पैसे सीएसके (64.4 करोड़) के पास थे।

पूर्व स्पिनर ने आगे कहा, ''अगर ऐसा होता तो सीएसके शायद कैमरन ग्रीन को बहुत पहले ही जाने देती। मुझे लगता है कि सीएसके इंटेंट से ज्यादा जरूरत की वजह से बोली लगा रही थी। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सीएसके कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि कैमरन ग्रीन सीएसके के लिए शानदार रहते और फ्रेंचाइजी शायद एक छोटी सी ट्रिक मिस कर गई। फिर भी यह प्राइस पॉइंट के बारे में नहीं है। कैमरून ग्रीन एक जेनरेशनल टैलेंट हैं और केकेआर के लिए बेहतरीन खरीदारी हैं।'' केकेआर ने ग्रीन के अलावा श्रीलंका के स्पिनर मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपये) पर पैसों की बारिश की।