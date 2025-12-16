Cricket Logo
IPL 2026 Auction की फाइनल लिस्ट हुई अपडेट, इन नए 19 खिलाड़ियों को किया गया शामिल

संक्षेप:

IPL 2026 Auction की फाइनल लिस्ट में अपडेट हुआ है। बीसीसीआई ने 350 से अलग 19 खिलाड़ियों को और फाइनल लिस्ट में जगह दी है। ऐसे में लिस्ट में खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 369 हो गई है, जो पहले 350 थी।

Dec 16, 2025 07:59 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 auction से ठीक एक दिन पहले ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में बदलाव हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने खुद फाइनल लिस्ट में अपडेट किया है। आईपीएल की ओर से पहले जो फाइनल लिस्ट जारी की गई थी। उसमें कुल 350 नाम थे, जिन पर बोली लगनी थी, लेकिन बाद में 9 नए खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल किए गए। अब और 10 नए खिलाड़ियों को इस सूची में जगह दी गई है। इस तरह अब फाइनल लिस्ट में खिलाड़ियों की संख्या 350 से बढ़कर 369 हो गई है। 19 नए खिलाड़ी कौन से हैं? उनके बारे में जान लीजिए।

अबू धाबी में आज यानी 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने पहले 350 खिलाड़ियों को फाइनल लिस्ट में जगह दी थी, जिनमें से 240 इंडियन और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि, नई लिस्ट में अब 253 भारतीय और 116 ओवरशीज प्लेयर शामिल हैं। हालांकि, ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ही इस मिनी ऑक्शन में बिक सकते हैं। इनमें 31 स्लॉट ओवरशीज खिलाड़ियों के लिए रिजर्व हैं। 40 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ है, लेकिन इनमें से कई खिलाड़ी अनसोल्ड जाने वाले हैं।

क्रिकबज के मुताबिक, भारत की टेस्ट टीम से नजरअंदाज किए गए अभिमन्यु ईश्वरन के अलावा मणि शंकर मुरा सिंह (टीसीए), वीरनदीप सिंह (मलेशिया), चामा मिलिंद (एचवाईसीए), केएल श्रीजीत (केएससीए), एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), स्वास्तिक चिकारा (यूपीसीए), राहुल राज नामला (सीएयू), विराट सिंह (जेएससीए), त्रिपुरेश सिंह (एमपीसीए), काइल वेरेन (दक्षिण अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजाराबानी (जिम्बाब्वे), बेन सियर्स (न्यूजीलैंड), राजेश मोहंती (ओसीए), स्वास्तिक सामल (ओसीए), सारांश जैन (एमपीसीए), सूरज संगाराजू (एसीए), और तन्मय अग्रवाल (एचवाईसीए) अन्य सदस्य हैं, जिन्हें नई लिस्ट में शामिल किया गया है।

BCCI द्वारा पहले जारी की गई 350 खिलाड़ियों वाली फाइनल लिस्ट को आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं

IPL 2025 Auction की बात करें तो इसकी शुरुआत यूएई के समय के अनुसार दोपहर को एक बजे होगी। उस समय भारत में दोपहर के ढाई बजे होंगे। संभावित तौर पर ऑक्शन की असली प्रक्रिया 3 बजे शुरू होगी, क्योंकि पहले टूर्नामेंट और ऑक्शन की ब्रीफिंग होगी। पहले सेट में बल्लेबाजों पर बोली लगेगी। 6 बल्लेबाज पहले सेट में हैं। इसके बाद सात ऑलराउंडर अंडर द हैमर होंगे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
