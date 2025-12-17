Cricket Logo
IPL 2026 Auction की बड़ी बातें, KKR ने ग्रीन और पथिराना पर लुटाया धन, CSK ने चला ये दांव

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के लिए ऑक्शन मंगलवार 16 दिसंबर को आयोजित हुआ। इसमें सभी टीमों ने अपनी-अपनी स्क्वॉड पूरी की। केकेआर ने विदेशी और सीएसके ने युवाओं पर भरोसा जताया।

Dec 17, 2025 05:46 am ISTBhasha नई दिल्ली
IPL 2026 Auction: कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्लेयर्स ऑक्शन में मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च किए। इस नीलामी में ‘अनकैप्ड’ (अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले) भारतीय खिलाड़ियों को भी बड़ी सफलता मिली। इसमें उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर और आक्रामक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक समान 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। दोनों खिलाड़ी 30 लाख रुपये की आधार मूल्य में आने के बाद आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे अधिक कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।

जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार को भी मोटी रकम मिली। दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा। दार की शुरुआती कीमत भी 30 लाख रुपये थी। पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जैसे भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी लय में होने के बावजूद नीलामी में शुरुआती चरण कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि, सरफराज को दूसरे दौर की नीलामी में सीएसके ने 75 लाख रुपये में खरीदा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने इसी रकम में शॉ को टीम में शामिल किया।

मुंबई छोड़ महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे शॉ घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ समय से शानदार लय में हैं, जबकि मुंबई के खिलाड़ी सरफराज ने नीलामी शुरू होने से ठीक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में राजस्थान के खिलाफ 22 गेंदों में 73 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन को भी आखिरी क्षणों में दो करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया। ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया।

केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी। केकेआर ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस हरफनमौला को सात करोड़ रुपये की बोली के साथ अपनी से जोड़ा। तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया।

दो करोड़ रुपये की आधार मूल्य के साथ इस नीलामी में शामिल होने वाले पथिराना आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। हालांकि, विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी। ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पथिराना को हालांकि पूरी रकम मिलेगी क्योंकि वह वेतन सीमा के अंदर है।

केकेआर के प्रबंध निदेशक वेंकी मैसूर ने कहा कि फ्रेंचाइजी ग्रीन को जिस कीमत पर हासिल किया गया है, उससे वे खुश हैं। उम्मीद है कि ग्रीन आगामी सत्र में टीम को काफी मजबूती प्रदान करेंगे। मैसूर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम बहुत खुश हैं। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित था और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। जिस कीमत पर हमने उन्हें खरीदा है, उससे हम संतुष्ट हैं। कीमत अगर इससे ज्यादा होती तो चिंता की बात होती। हम उन्हें खरीदने के इच्छुक थे और उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन अगर इससे नीलामी की हमारी योजना प्रभावित होती तो हम उन्हें जाने देते।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘वे हमारी टीम को काफी मजबूती प्रदान करेंगे और हम जानते हैं कि वे बल्ले और गेंद से क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। बीसीआई द्वारा 18 करोड़ रुपये के नियम पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमें कोई चिंता नहीं है, वैसे भी यह फ्रेंचाइजी को तो यह रकम देनी ही पड़ेगी।’’ ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है।

ग्रीन ने कहा, ‘‘इस साल के आईपीएल के लिए कोलकाता का हिस्सा बनकर मैं बहुत उत्साहित हूं। ईडन गार्डन्स में जाकर वहां के माहौल से परिचित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे उम्मीद है कि यह साल हमारे लिए शानदार रहेगा। जल्द ही मिलते हैं। आमी केकेआर।’’ बांग्लादेश के अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को केकेआर ने सीएसके के साथ कई दौर की बोली के बाद 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि मध्य प्रदेश के युवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 वर्षीय यादव के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की बोली को पछाड़ दिया।

सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को खरीदने के लिए 13 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस की सेवाएं 8.60 करोड़ रुपये में हासिल कीं। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर नीलामी की शुरुआती दौर में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कूपर कॉनॉली को पंजाब किंग्स ने तीन करोड़ रुपये में खरीदा। मंगलवार को हुई मिनी नीलामी में यह फ्रेंचाइजी की पहली खरीद थी।

विदेशी खिलाड़ियों पर भी बरसा धन

नीलामी के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन करोड़ रुपये में खरीदा। न्यूजीलैंड के टॉम बैंटन और एडम मिल्ने को क्रमश: गुजरात टाइटन्स ने दो करोड़ रुपये और राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा जबकि न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (आधार मूल्य दो करोड़ रुपये) नीलामी में नहीं बिके।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी सलामी बल्लेबाज एवं विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौटे। तेज गेंदबाजों में दो करोड़ रुपये की कीमत वाले एनरिच नॉर्किया और लुंगी एनगिडी को इसी रकम पर क्रमश: लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया।

स्पिनरों में रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि सीएसके ने राहुल चाहर को 5.20 करोड़ और अकील हुसैन को दो करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया। इस छोटी नीलामी में कुल 369 खिलाड़ी (253 भारतीय और 116 विदेशी खिलाड़ी) शामिल थे जिसमें से 76 खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजी टीमों से बोली हासिल की।

