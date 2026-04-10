वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? जानिए अनिल कुंबले ने क्या कहा
अनिल कुंबले का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। उनका मानना है कि वैभव पर चयनकर्ताओं की नजर होगी।
आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने की बढती मांग के बीच महान स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा है कि इस फैसले में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिये। भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि असाधारण प्रतिभा के धनी खिलाड़ी को ज्यादा देर रोक पाना कठिन है लेकिन अपेक्षाओं के अत्यधिक दबाव से इस युवा खिलाड़ी पर अनावश्यक दबाव बनेगा।
उन्होंने कहा ,'' इसका जवाब खुद खिलाड़ी दे सकता है।'' अस्सी के दशक में 16 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा से भारतीय टीम में जगह पाई थी । कुंबले ने कहा कि सूर्यवंशी में अपार प्रतिभा है और उसने अब तक सब कुछ सही किया है। उन्होंने हालांकि कहा कि अभी उसके पास समय है । उन्होंने कहा ,''दस साल बाद भी वह 25 साल का ही होगा।''
कुंबले ने कहा कि क्रिकेट में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता और खिलाड़ी अपने करियर के विभिन्न चरणों में उभरकर योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा ,'' जहां तक वैभव की बात है तो अगले साल या दो साल बाद। लेकिन जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है , चयनकर्ताओं की नजर उस पर जरूर होगी।''
स्मिथ ने अपने ब्लॉग में लिखा, ''आईपीएल ठीक वैसे ही शुरू हुआ है जैसा मैंने सोचा था, सपाट पिचों और बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के साथ। हमेशा की तरह यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे पुराने सुपरस्टार कैसा प्रदर्शन करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर शुरुआती कुछ हफ्तों में नजर रखनी होगी।''
भारत में 2036 ओलंपिक होने की संभावना पर कुंबले ने कहा कि यह भारतीय खेलों के लिये निर्णायक मोड़ होगा जिससे विभिन्न खेलों में नयी पीढी के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा ,'' हर खेल में जब तक रोलमॉडल नहीं होंगे, युवा खिलाड़ियों के लिये कठिन होगा । ओलंपिक की मेजबानी से क्रिकेट से इतर भी रोलमॉडल निकलेंगे जो देश के लिये पदक जीत रहे होंगे ।''
सूर्यवंशी ने मंगलवार को बारिश से बाधित मैच में राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर 27 रन की जीत के दौरान दुनिया के सबसे अच्छे टी20 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। इस युवा खिलाड़ी ने 14 गेंद में 39 रन की पारी के दौरान बुमराह के ओवर में दो छक्के जड़े।
स्मिथ ने अपने ब्लॉग में लिखा, ''आईपीएल ठीक वैसे ही शुरू हुआ है जैसा मैंने सोचा था, सपाट पिचों और बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के साथ। हमेशा की तरह यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे पुराने सुपरस्टार कैसा प्रदर्शन करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर शुरुआती कुछ हफ्तों में नजर रखनी होगी।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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