विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी से भी खतरनाक है IPL 2026 की ये ओपनिंग जोड़ी, पुजारा ने बताया नाम
IPL 2026 में एक इतनी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, जो विराट कोहली और क्रिस गेल वाली खूंखार ओपनिंग जोड़ी से भी कई गुना खतरनाक है। उस जोड़ी का नाम भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में विराट कोहली और क्रिस गेल की ओपनिंग जोड़ी शामिल है। दोनों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए लंबे समय तक ओपनिंग की है। हालांकि, आईपीएल 2026 में विराट-गेल की जोड़ी से भी ज्यादा खतरनाक एक जोड़ी है। उसका नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है।
IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के पास अब तक का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा से लेकर उनके निचले क्रम तक, टीम में पावर-हिटर्स भरे हुए हैं। वे किसी भी दिन 250 प्लस बना सकते हैं। IPL के नए सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से भिड़ना है। टूर्नामेंट और इस मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने उनके बैटिंग लाइनअप की बहुत तारीफ की।
स्टार स्पोर्ट्स पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "पिछले कुछ सीजन में, हमने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स - अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड - को देखा है, मैं पक्का कह सकता हूं कि वे IPL हिस्ट्री की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो पहली बॉल से ही अटैक करना जानते हैं। उनकी वजह से SRH ने पिछले कुछ सीजन में लगातार 250 रन का आंकड़ा पार किया है।"
उन्होंने आगे कहा, "IPL में किसी दूसरी टीम ने लगातार ऐसा नहीं किया है। यह सिर्फ दो ओपनर्स की वजह से है। बॉल को पूरे मैदान में मारना और रेगुलर ऐसा करना ही उन्हें खास बनाता है। जब हम IPL में अग्रेसिव ओपनिंग पेयर्स की बात करते हैं, तो क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी दिमाग में आती है, लेकिन हेड और अभिषेक की यह जोड़ी और भी ज्यादा खतरनाक है। कोई भी बॉलर अभिषेक और हेड जैसी ओपनिंग जोड़ी के खिलाफ दौड़कर बॉलिंग नहीं करना चाहेगा।"
हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक समस्या भी है। इस पर भी चेतेश्वर पुजारा ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "SRH एक बहुत खतरनाक टीम है और जब वे हैदराबाद में अपने घर पर खेलते हैं तो बहुत रन बनाते हैं, लेकिन घर से बाहर, उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। जब वे बाहर मैच खेलते हैं, तो वे अपनी खतरनाक बैटिंग का इरादा बनाए रखने में नाकाम रहते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सभी टीमें जानती हैं कि SRH बड़े टोटल बनाने के लिए अपनी बैटिंग पावर पर निर्भर करती है। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन उनके मुख्य बल्लेबाज हैं। एक बार जब वे आउट हो जाते हैं, तो SRH को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। यहीं पर विरोधी टीमें फायदा उठाती हैं और उन्हें बड़े टोटल बनाने से रोकती हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें काम करना होगा।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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