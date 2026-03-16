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विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी से भी खतरनाक है IPL 2026 की ये ओपनिंग जोड़ी, पुजारा ने बताया नाम

Mar 16, 2026 08:35 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में एक इतनी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, जो विराट कोहली और क्रिस गेल वाली खूंखार ओपनिंग जोड़ी से भी कई गुना खतरनाक है। उस जोड़ी का नाम भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है।

विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी से भी खतरनाक है IPL 2026 की ये ओपनिंग जोड़ी, पुजारा ने बताया नाम

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में विराट कोहली और क्रिस गेल की ओपनिंग जोड़ी शामिल है। दोनों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए लंबे समय तक ओपनिंग की है। हालांकि, आईपीएल 2026 में विराट-गेल की जोड़ी से भी ज्यादा खतरनाक एक जोड़ी है। उसका नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है।

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IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के पास अब तक का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा से लेकर उनके निचले क्रम तक, टीम में पावर-हिटर्स भरे हुए हैं। वे किसी भी दिन 250 प्लस बना सकते हैं। IPL के नए सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से भिड़ना है। टूर्नामेंट और इस मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने उनके बैटिंग लाइनअप की बहुत तारीफ की।

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स्टार स्पोर्ट्स पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "पिछले कुछ सीजन में, हमने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स - अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड - को देखा है, मैं पक्का कह सकता हूं कि वे IPL हिस्ट्री की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो पहली बॉल से ही अटैक करना जानते हैं। उनकी वजह से SRH ने पिछले कुछ सीजन में लगातार 250 रन का आंकड़ा पार किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "IPL में किसी दूसरी टीम ने लगातार ऐसा नहीं किया है। यह सिर्फ दो ओपनर्स की वजह से है। बॉल को पूरे मैदान में मारना और रेगुलर ऐसा करना ही उन्हें खास बनाता है। जब हम IPL में अग्रेसिव ओपनिंग पेयर्स की बात करते हैं, तो क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी दिमाग में आती है, लेकिन हेड और अभिषेक की यह जोड़ी और भी ज्यादा खतरनाक है। कोई भी बॉलर अभिषेक और हेड जैसी ओपनिंग जोड़ी के खिलाफ दौड़कर बॉलिंग नहीं करना चाहेगा।"

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हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक समस्या भी है। इस पर भी चेतेश्वर पुजारा ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "SRH एक बहुत खतरनाक टीम है और जब वे हैदराबाद में अपने घर पर खेलते हैं तो बहुत रन बनाते हैं, लेकिन घर से बाहर, उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। जब वे बाहर मैच खेलते हैं, तो वे अपनी खतरनाक बैटिंग का इरादा बनाए रखने में नाकाम रहते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सभी टीमें जानती हैं कि SRH बड़े टोटल बनाने के लिए अपनी बैटिंग पावर पर निर्भर करती है। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन उनके मुख्य बल्लेबाज हैं। एक बार जब वे आउट हो जाते हैं, तो SRH को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। यहीं पर विरोधी टीमें फायदा उठाती हैं और उन्हें बड़े टोटल बनाने से रोकती हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें काम करना होगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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