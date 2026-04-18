अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, SRH के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बैटर बने
अभिषेक शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने 15 गेंद में 50 रन बनाए।
अभिषेक शर्मा ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। अभिषेक ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर हैदराबाद को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड 20 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक ने इस दौरान 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए न्यौता दिया।
सलामी अभिषेक शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद में 50 रन पूरे किए। इसके साथ ही वह हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले अभिषेक शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2024 में 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2024 में अर्धशतक लगाया था। हेड ने 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी 16 गेंदों में 50 रन ठोके थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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