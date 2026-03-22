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IPL 2026 से पहले विस्फोटर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी, SRH के वॉर्म अप मैच में गरजा बल्ला

Mar 22, 2026 04:58 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के वॉर्म अप मैच में तूफानी पारी खेली है। उन्होंने 42 गेंद में ताबड़तोड़ 94 रन की पारी खेली। अभिषेक हाल ही में समाप्त टी20 विश्व कप में खराब फॉर्म से गुजर रहे थे।

IPL 2026 से पहले विस्फोटर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी, SRH के वॉर्म अप मैच में गरजा बल्ला

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप 2026 के दौरान खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। हालांकि उन्होंने फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेलकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। अभिषेक जल्द ही आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अभिषेक टीम में उपकप्तान की भूमिका में भी नजर आएंगे। इस बीच अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के इंट्रा-स्क्वाड मैच में धमाकेदार पारी खेलकर फैंस को फॉर्म में आने के संकेत दे दिए हैं। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने तेजतर्रार 94 रन की पारी खेली।

अभिषेक शर्मा ने वॉर्म अप मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ए के लिए खेलेत हुए आक्रमक क्रिकेट खेली और 42 गेंद में ताबड़तोड़ 94 रन बनाए। उन्हें ब्रायडन कार्स ने पवेलियन भेजा। अश्विन ने ट्वीट करके लिखा, ''सनराइजर्स हैदराबाद ए ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए अपने अभ्यास मैच में 240 से अधिक का विशाल स्कोर खड़ा किया है। अभिषेक शर्मा महज कुछ रनों से अपना शतक बनाने से चूक गए, शायद उन्होंने इसे मुख्य टूर्नामेंट के लिए बचा कर रखा है। सलील अरोड़ा ने भी 40 रन की तूफानी पारी खेली। इससे हिंट मिला है कि इस आईपीएल में हम इस तरह के स्कोर बनते देखेंगे, खासकर ऑरेन्ज आर्मी से।''

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पच्चीस साल के अभिषेक हाल में शीर्ष क्रम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। वे अक्सर ज्यादा जोखिम और ज्यादा रन जुटाने (हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड) वाले अंदाज से शानदार शुरुआत दिलाते हैं। हालांकि वह अपनी तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में ज्यादातर नाकाम रहे हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों के लिए अंतरिम कप्तान नियुक्त किया जबकि अभिषेक शर्मा उप कप्तान होंगे। यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं। कमिंस पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हैं। इसी चोट की वजह से वह पिछली एशेज श्रृंखला के अधिकतर मुकाबलों और टी20 विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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