फिट होने के बावजूद IPL से किनारा कर रहे विदेशी खिलाड़ी, आकाश चोपड़ा स्टार्क-लॉकी के ना आने पर भड़के
आकाश चोपड़ा ने मिचेल स्टार्क और लॉकी फर्ग्यूसन की अनुपलब्धता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि अगर विदेशी खिलाड़ी फिट होने के बावजूद आईपीएल नहीं खेलेंगे तो फ्रेंचाइजी को अन्य विकल्प तलाशने होंगे।
आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड समेत चार तेज गेंदबाज आईपीएल 19 के शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगामी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपने तेज गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन कर रहा है। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को पूरी तरह फिट होने के बावजूद आईपीएल के लिए मंजूरी ना देने के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले थे। हालांकि वर्कलोड मैनेज करने की वजह से वह शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे। हालांकि वह दो महीने से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की उपलब्धता को लेकर अपनी उलझन और नाराजगी जाहिर की है।
क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड आईपीएल की शुरूआत में उपलब्ध नहीं होंगे जबकि नाथन एलिस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया आगामी व्यस्त सत्र को देखते हुए काफी संभलकर अपने तेज गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अगले एक साल में 21 टेस्ट खेले हैं।
आकाश चोपड़ा ने कहा, ''अगर मिचेल स्टार्क भी शुरुआत में नहीं आ रहे हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? आप जोश हेजलवुड को नहीं आने दे रहे, पैट कमिंस नहीं आ रहे और आपने मिचेल स्टार्क को भी रोक लिया है, हालांकि वह पूरी तरह फिट हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है। आखिरी उन्होंने पिछले दो महीने में क्या किया?''
पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, ''उन्होंने एशेज के बाद से क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन इसके बावजूद आपने उसे आराम दिया है क्योंकि एक बड़ा टेस्ट सीजन आ रहा है। जिसमें भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैच हैं। वो भी अगले आईपीएल से पहले। तो अभी क्यों कर रहे हो।? पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने सुझाव दिया कि अगर फिट खिलाड़ी भी सावधानी के तौर पर IPL मैच मिस करने लगे, तो फ्रेंचाइजी को अपना रुख बदलना पड़ सकता है।
आकाश चोपड़ा ने कहा, ''मैं लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में सोच रहा हूं और यह एक गंभीर मामला है। मुझे नहीं पता कि उन्हें कोई चोट है या नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर वह सात मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वह कह रहे हैं कि वह परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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