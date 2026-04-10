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विराट कोहली का बल्ला गुवाहाटी में रह सकता है खामोश, आकाश चोपड़ा ने खोज निकाली कमजोरी

Apr 10, 2026 05:19 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश चोपड़ा का मानना है कि विराट कोहली आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में रन बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। क्योंकि संदीप शर्मा के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं।

विराट कोहली का बल्ला गुवाहाटी में रह सकता है खामोश, आकाश चोपड़ा ने खोज निकाली कमजोरी

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शुक्रवार को गुवाहाटी में आईपीएल 2026 का 16वां मैच होने वाला है। इस मैच में सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा देखने को मिलने वाला है। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि विराट कोहली के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। कोहली शानदार फॉर्म में हैं लेकिन आकाश ने कहा है कि रॉयल्स के खिलाफ उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा सकता है। आकाश चोपड़ा के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा के खिलाफ कोहली के आंकड़े अच्छे नहीं है और रियान पराग बेंगलुरु के पूर्व कप्तान के खिलाफ संदीप को गेंद थमाएंगे।

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें शानदार फॉर्म में हैं। राजस्थान ने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि बेंगलुरु की टीम ने दो मैच अपने नाम किए हैं। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''संदीप शर्मा बनाम विराट कोहली, ये मैच अप देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कोहली का उनके खिलाफ नंबर अच्छे नहीं हैं। स्ट्राइक रेट सही लेकिन नंबर अच्छे नहीं है। वह संदीप शर्मा को खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि वह रफ्तार नहीं देते।''

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कोहली सात बार हुए आउट

विराट कोहली के संदीप शर्मा के खिलाफ आंकड़े कुछ खास नहीं हैं। संदीप के खिलाफ 18 पारियों में विराट कोहली ने 132 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 150 रहा और वह सात बार आउट हुए हैं। कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में संदीप नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। विराट कोहली का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने दो मैचों में 97 रन बनाए हैं। संदीप भी राजस्थान के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वह सिर्फ तीन विकेट ले सके हैं।

उन्होंने आगे कहा, ''जोफ्राा आर्चर और नांद्रे बर्गर भी नई गेंदबाज से कड़े सवाल पूछेंगे। फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में कुछ रन बनाए हैं इसलिए उन पर फोकस रहेगा। देवदत्त पडिकल अपने सुनहरे फॉर्म से गुजर रहे हैं और उनके ज्यादातर रन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आए हैं।''

बरसापारा स्टेडियम में गेंदबाजों को शायद ही कोई हमदर्दी मिले। यह ऐसी पिच है जहां बल्लेबाज मुस्कुराते हुए आते हैं और गेंदबाज समझदारी से जाते हैं। इसमें ओस की हल्की मार भी जोड़ लें, और टॉस जीतने वाले कप्तान शायद बहादुरी से नहीं, बल्कि समझदारी से चेज करना चुनें।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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