IPL 2026 के पहले दिन नहीं भिड़ेंगे पिछले सीजन के फाइनलिस्ट, जानिए क्या है BCCI का प्लान?

Mar 11, 2026 09:31 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 का पहला मैच आरसीबी और पीबीकेएस के बीच नहीं खेला जाएगा, बल्कि दोनों टीमें अलग-अलग दिनों पर नए सीजन की शुरुआत करेंगी। बेंगलुरु में आरसीबी और सीएसके की टक्कर पहले दिन होने की संभावना है। 

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत शनिवार 28 मार्च से होनी है। इसकी जानकारी सामने आ गई है। आमतौर पर पिछले साल की फाइनलिस्ट के बीच नए सीजन का पहला मैच खेला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और पंजाब किंग्स यानी पीबीकेएस के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल हुआ था, लेकिन आईपीएल 2026 का पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच नहीं होगा। आईपीएल के नए सीजन का पहला मैच आईपीएल चैंपियन आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के बीच होने की संभावना है।

आरसीबी आईपीएल 2026 के पहले दिन मैदान पर उतरेगी, जबकि पिछले सीजन खिताबी मैच में हार झेलने वाली पंजाब की टीम दूसरे दिन अपने नए आईपीएल सीजन की शुरुआत करेगी। ब्रांड फाइनेंस और डफ एंड फेल्प्स के अनुसार, CSK, RCB, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को लीग की टॉप चार मार्की टीमों में माना जाता है। इसी वजह से पहला मैच पिछले साल के फाइनलिस्ट के बीच नहीं होगा। पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के पहले मैच में 29 मार्च को मुल्लानंपुर में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी। वहीं, बेंगलुरु में 28 मार्च को पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें:भारत मनाएगा 5 ICC ट्रॉफी जीतने का महा-उत्सव, इस दिन सजेगी सितारों की महफिल

क्रिकबज की इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को बता दिया है कि कप्तानों और कोचों के साथ सालाना मीटिंग 25 मार्च को मुंबई में होगी। बोर्ड ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा बाद में शेयर किया जाएगा। आने वाले सीजन के लिए प्लान किए गए खास बदलावों पर आम तौर पर मीटिंग में चर्चा होती है। BCCI ने फ्रेंचाइजी को यह भी बताया है कि कप्तानों की शूटिंग 15 मार्च को नई दिल्ली में होगी। उसी दिन बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स आयोजित करने वाली है, जिसमें पांच आईसीसी इवेंट्स जीतने का उत्सव मनाया जाएगा।

