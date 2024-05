LIVE UPDATES रिफ्रेश

IPL 2024 Prize Money: आईपीएल विजेता होगा मालामाल, हारने वाले का क्या रहेगा हाल

IPL 2024 Prize Money: इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल जीतने वाले तो मालामाल होंगे ही, उपविजेता की जेब भी खाली नहीं रहेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी भरपूर पैसे मिलेंगे।

ipl 2024 list of all award winners prize money details after srh vs kkr final ipl match

Published By: Deepak लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sun, 26 May 2024 2:10 PM IPL 2024 Prize Money: इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल जीतने वाले तो मालामाल होंगे ही, उपविजेता की जेब भी खाली नहीं रहेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी भरपूर पैसे मिलेंगे। यहां तक कि थर्ड और फोर्थ प्लेस पर रहने वाली टीमों की जेब भी भरेगी। आईपीएल विजेता को 20 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी। वहीं, फाइनल हारने वाली टीम को 13 करोड़ का इनाम मिलेगा। तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों को क्रमश: 7 करोड़ और 6.5 करोड़ मिलेंगे।