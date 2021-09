IPL 2021 CSK vs RCB: हार के बाद विराट कोहली ने धोनी के पास जाकर किया कुछ ऐसा, वीडियो हो गया वायरल

🥺🥺🥺😭😭this video has brought a big smile on my face..!!!

Virat yaar 😭😭😂😂🤣



I genuinely love this bond♥️😍

God please always protect this bond🧿🧿♥️#Mahirat #viratkholi #Dhoni

pic.twitter.com/EIyc1UogeQ