दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के लिए मुंबई इंडियंस की टीम अबुधाबी के शेख जायेद स्टेडियम पहुंच गई है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

In other news, HITMAN looks all set here in Abu Dhabi for the game against #DelhiCapitals #Dream11IPL #MIvDC pic.twitter.com/xzmBvRVY8U