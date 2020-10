जोफ्रा आर्चर पंजाब के खिलाफ काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने मात्र 5 रन दिए और अब तक डाले दो ओवर में मात्र 6 रन दिए हैं। तीन ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 14-1 है। केएल राहुल इस समय 7 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि उनके साथ क्रिस गेल 4 रन पर नाबाद हैं।

Cracked it! 🔥



Jofra provides width and KL slams it over Stokes at backward point for a 4️⃣#KXIP - 13/1 (2.2)#SaddaPunjab #IPL2020 #KXIPvRR