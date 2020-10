किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच कुछ ही देर में खेला जाना है। इस मैच से कुछ देर पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। आकाश ने किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेइंग इलेवन में तीन और मुंबई इंडिंयस के प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव सुझाया है। उनके हिसाब से जिमी नीशम, शेल्डन कोटरेल और मुरुगन अश्विन को मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए इसके अलावा जेम्स पैटिंसन को मुंबई इंडियंस की ओर से इस मैच में नहीं खेलना चाहिए।

I’d be tempted to make these changes to #KXIP

Mujeeb for Neesham

Jordan for Cottrell

Gowtham for M Ashwin



And for #MI

Coulter Nile for Pattinson.



What say? #MIvKXIP #IPL2020