दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

Match 30. Delhi Capitals win the toss and elect to bat https://t.co/EQMevHV5jh #DCvRR #Dream11IPL #IPL2020