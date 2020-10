चेन्नई-कोलकाता के बीच मैच शुरू हो गया है। केकेआर के लिए ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल और नितीश राणा उतरे हैं। चेन्नई की तरफ से बॉलिंग के लिए दीपक चाहर उतरे हैं। यह शुभमन गिल का 50वां टी-20 मैच है।

The batsman are out in the middle.



Shubman who is making his 50th T20 appearance tonight opens with Nitish Rana.#KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL #CSKvKKR