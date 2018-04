IPL 2018: स्टेडियम में बैठे द्रविड़ ने ऐसा क्या किया कि कायल हो गए दर्शक! देखें VIDEO

लोगों ने कहा- राहुल द्रविड़ की शख्सियत को सलाम

बेंगलुरू के स्टेडियम में अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठे द्रविड़ का वीडियो आईपीएल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने भारतीय क्रिकेट के 'The Wall' के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने कहा कि आम लोगों के बीच बैठे राहुल सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। वहीं कई लोगों ने लिखा, 'आपको भविष्य में भारतीय टीम का कोच होना चाहिए, आप इंडियन क्रिकेट के असल हीरो हैं।' वहीं ज्यादातर लोगों ने द्रविड़ के लिए 'The Wall', 'The Legend'लिखकर वीडियो शेयर किया।

I dont care who wins the match, when you catch a glimpe of your most favourite person watching the match like any other ordinary person. #RahulDravid #Gentleman #RCBvKKR pic.twitter.com/qh1S9dyCVm — B.L.A.H. (@nikita9198) April 29, 2018

The only person I was really missing this IPL!

Finally! Its RAHUL DRAVID in the house!!! 😍#RahulDravid @ Chinnaswamy!🙌 #RCBvKKR #IPL2018 pic.twitter.com/IdHWlpvjtv — MEGHA PRAKASH (@iMegha05) April 29, 2018

Rahul Dravid opts for normal stands instead of VIP during last @IPL match in Banglore. So much to learn from this man. Love and respect for you sir. #RahulDravid pic.twitter.com/dccsVHLCHi — Pankaj Jaiswal (@iampj007) April 30, 2018

क्या आम लोगों के बीच द्रविड़ का दिखना आश्चर्य है?

राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी का स्टेडियम के नॉर्मल स्टैंड में बैठकर मैच देखना अपने आप में खास जरूर है, लेकिन उनके लिहाज से आश्चर्य की बात नहीं है। आपको बता दें कि असल जीवन में द्रविड़ बेहद की सरल और साधारण व्यक्तित्व के इंसान हैं। कभी वो आम लोगों की लाइन में लगे दिख जाते हैं। तो कभी अपने बच्चों के साइंस फेयर में आम माता-पिता के तरह प्रोजेक्ट देखते हुए पाए जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने उस टीम को कोच किया था जो इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीती थी। द्रविड़ को इस उपलब्धि के लिए 50 लाख रुपये मिल रहे थे, जबकि टीम के अन्य सपोर्ट स्टाफ को 20-20 लाख रुपये। इस बारे में द्रविड़ ने खुलकर कहा था कि इस जीत में जितना योगदान मेरा है, उतना ही टीम में मौजूद हर सपोर्ट स्टाफ का भी है। सभी को बराबर पैसे मिलने चाहिए और फिर हुआ भी ऐसा।

That's Rahul Dravid in a queue with his kids at a science exibhition.

No show off;

no page 3 attitude;

no celebrity airs;

no "do you know who I am?" looks;

Queueing just like any other normal parent... really admirable... pic.twitter.com/NFYMuDqubE — South Canara (@in_southcanara) November 23, 2017

