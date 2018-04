आईपीएल 2018 में रविवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। केकेआर की टीम इस बार आईपीएल में नए कप्तान दिनेश कार्तिक के नेतृत्व में खेल रही है। अगर कप्तानी की बात की जाए तो दिनेश कार्तिक का मुकाबला अनुभवी विराट कोहली से था। हालांकि, कार्तिक ने पहले मैच में यह साबित किया कि वो एक बेहतर सूझबूझ वाले कप्तान हैं। उन्होंने आरसीबी की पारी के दौरान केकेआर की गेंदबाजी आक्रमण में एक ऐसा बदलाव किया, जिसे मुकाबले का टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है।

कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में केकेआर ने टॉस जीत कर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। एबी डिविलियर्स और ब्रैंडन मैकुलम की तूफानी पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सात विकेट पर 176 रन बनाए। डिविलियर्स ने 23 गेंद में एक चौके और पांच छक्कों की मदद से 44 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज मैकुलम ने 27 गेंद का सामना करते हुए 43 रन बनाए। मनदीप सिंह ने अंत में 18 गेंद में 37 रन बनाकर टीम का स्कोर 175 रन के पार पहुंचाया। कप्तान विराट कोहली ने 33 गेंद में एक चौके और एक छक्के से 31 रन की धीमी पारी खेली।

वीडियो लिंक पर क्लिक कर देखें दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा की बातचीत

VIDEO: Captain @DineshKarthik & ‘all-rounder’ Nitish Rana decode @KKRiders’s first win in VIVO #IPL 2018 - interview by @Moulinparikh https://t.co/n78XHSHxrq