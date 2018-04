MIvCSK LIVE: मुंबई का पहला विकेट गिरा, इविन लुइस बिना रन बनाए हुए आउट

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सितारों से सजी शाम के बीच आईपीएल के 11वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई। इसके बाद इसी मैदान पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ओपनिंग मैच खेला जा रहा है। चेन्नई के कप्तान एम एस धौनी ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

Scorecard देखने के लिए यहां क्लिक करें

बता दें कि दो साल बाद फिर एक बार एम एस धौनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई, रोहित शर्मा की गत चैंपियन टीम मुंबई को पहले मैच में मात देने के इरादे से उतरेगी।

नीचे पढ़ें मैच के लाइव अपडेट्स:

- मुंबई इंडियंस की तरफ से क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और इविन लुइस।

- मुंबई की टीम के प्लेयिंग 11 में खेलने वाले चार विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं- इविन लुइस, मिशेल मेकलेग्नन, मुस्तफिजुर रहमान और केरोन पोलार्ड।

- चेन्नई टीम के प्लेयिंग 11 में खेलने वाले चार विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं- शेन वॉटसन, मार्क वुड, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर।

- कप्तान एम एस धौनी ने टॉस जीता। मुंबई के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला लिया।

मुंबई और चेन्नई के बीच मैच 8 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि पहले आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी और ओपनिंग मैच के लिए अलग-अलग तारीख रखी गई थी। लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए दोनों को ही 7 अप्रैल को करने का निर्णय हुआ था। गौरतलब है कि आईपीएल में मंबई और चेन्नई के बीच के मुकाबले हमेशा से रोमांचक रहे हैं। दोनों के बीच खेले गए 22 मैचों में से 10 CSK ने जीते हैं, जबकि 12 में मुंबई को जीत हासिल हुई है।

We've won all the three titles for this wonderful crowd here. Looking forward to starting this tournament on a good note - @mipaltan Captain @ImRo45 ahead of tonight's opening game. pic.twitter.com/peSEb4422G — IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2018

Play Hard. Play Fair.



The eight captains sign the Spirit of Cricket pledge as the VIVO #IPL commences in Mumbai. pic.twitter.com/YvLJNXtfZb — IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2018

मुंबई इंडियंस की ताकत

मेजबान मैदान पर खेलने का फायदा मुंबई इंडियंस को मिल सकता है। इस ग्राउंड पर दोनों के बीच 10 मैच हुए हैं, उसमें से चार मुंबई इंडियंस ने ही जीते हैं। इसके अलावा मुंबई के पास हार्दिक और कुणाल पांड्या के रूप में दो खतरनाक ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी भी मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार है। रोहित काफी कूल माइंड वाले कप्तान हैं और ये गुण उन्होंने विरोधी कप्तान महेंद्र सिंह धौनी से ही सीखा है। डेथ ओवरों में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी भी चेन्नई सुपरकिंग्स को भारी पड़ सकती है।

चेन्नई सुपरकिंग्स की ताकत

चेन्नई सुपरकिंग्स की सबसे बड़ी ताकत कप्तान महेंद्र सिंह धौनी हैं। धौनी काफी लंबे समय बाद कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सुरेश रैना ने पिछले कुछ समय में टी20 में अच्छी बल्लेबाजी की है। आईपीएल के वो बेस्ट रन स्कोरर हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी से चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी और फील्डिंग शानदार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऑलराउंडर के नाम पर सीएसके के पास ड्वेन ब्रावो हैं, जो किसी भी परिस्थिति से मैच को अपनी टीम के पक्ष में मोड़ सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट संभालने के लिए इमरान ताहिर और हरभजन सिंह जैसे दो अनुभवी गेंदबाज हैं, जबकि तेज गेंदबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। शार्दुल ने पिछले कुछ समय में अच्छी गेंदबाजी की है।

चेन्नई सुपर किंग्स टीम: एम एस धौनी, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, शेन वॉटसन और मार्क वुड

मुंबई इंडियंस टीम: रोहित शर्मा, जस्प्रीत बुमराह, ईशान किशन, इविन लुइस, मयंक मार्कंडे, मिशेल मेकलेग्नन, मुस्तफिजुर रहमान, क्रुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, केरोन पोलार्ड और सूर्यकुमार यादव