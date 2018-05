IPL 2018: मुंबई के खिलाफ मिली हार के बाद नाराज हुए 'किंग खान', फैंस से मांगी माफी

बुधवार को आईपीएल में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बार फिर बड़े ही शानदार तरीके से वापसी की। मुंबई की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक अहम मुकाबले में भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है। कल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान भी टीम का सपोर्ट करते हुए नजर आये थे लेकिन टीम को हार मिली जिससे वो भी थोड़े निराश है।

बता दें कि बुधवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया जो इनके लिए बेहद गलत साबित हुआ क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 210 रनों का टारगेट दे दिया जो केकेआर की टीम के लिए बहुत भारी पड़ गया। मुंबई की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने 62 रनों की जोरदार पारी खेली।

IPL 2018: KKR को 102 रनों से हराने के बावजूद इस बात से परेशान हैं रोहित शर्मा

इसी बीच टीम की शर्मनाक हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने भी ट्वीट करते हुए अपना दुःख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है, 'सच्ची खेल भावना में जीत और हार तो आती रहती है, इसका हमें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आज के मैच में एक टीम के मालिक के रूप में मैं अपने फैंस से माफी मांगना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी कम लगी खेल भावना।'

Sports is about the spirit & wins/losses don’t reflect that. But tonite as the ‘Boss’ I need to apologise to the fans for the lack of spirit