RCBvCSK: साक्षी ने की SIX की डिमांड, धौनी ने पूरी कर दी इच्छा- VIDEO

बुधवार को एम एस धौनी ने अपने पुराना आक्रामक रूप दिखाया और बैंगलोर के गेंदबाजों की धुलाई करते हुए चेन्नई को पांच विकेट से जीत दिलाई। धौनी की 34 बॉल पर 70 की तोबड़तोड़ पारी ने न सिर्फ चेन्नई के फैंस का दिल जीता बल्कि पूरे भारत के क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया। धौनी की इस यादगार पारी के दौरान बैंगलोर के स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी साक्षी भी मस्त-मौला अंदाज में धौनी को चियर करती दिखीं।

जब साक्षी ने धौनी से कहा- 'One More Six'

मैच के आखिरी पलों में धौनी और ड्वेन ब्रावो क्रीज पर मौजूद थे। जीत के लिए चेन्नई को 8 बॉल पर 27 रन चाहिए थे। मौहम्मद सिराज के ओवर की पांचवीं बॉल पर धौनी ने लाजवाब सिक्स मारा और पूरा स्टेडियम जश्न मनाने लगा। धौनी के इस शानदार छक्के को देखकर स्टैंड में खड़ीं साक्षी धौनी भी खुद को रोक नहीं पाईं और हाथों से इशारा करते हुए बोलीं - 'वन मोर सिक्स माही'। इस ओवर के खत्म होने के बाद आखिरी 6 बॉल पर चेन्नई को 21 रन बानाने थे।

...और धौनी ने पूरी कर दी पत्नी की इच्छा

मैच के आखिरी ओवर की पहले दो बॉल पर ब्रावो ने एक छक्का और एक चौका लगाकर जीत के अंतर को और कम कर दिया। जब धौनी स्ट्राइक पर आए तब 3 बॉल में पांच रन बनाने थे और फिर धौनी ने अपना पुराना रंग दिखाया। चौथी गेंद पर धौनी ने शानदार छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया और साथ ही साक्षी की एक और छक्के की इच्छा भी पूरी कर दी।

नीचे देखें VIDEO:

गौरतलब है कि 200 से ज्यादा रन को टारगेट को डिफेंड करते हुए ये आईपएल में RCB की पहली हार थी। वहीं नॉटआउट 70 रन बनाए वाले सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धौनी ने अपनी धांसूधार पारी के दौरान एक ही चौका लगाया, जबकि सात छक्के जड़े।