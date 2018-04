SRHvsRR: धवन की लाजवाब बैटिंग, हैदराबाद ने राजस्थान को 9 विकेट से हराया

सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स को नौ विकेट से हरा दिया। इसी के साथ हैदराबाद ने इस आईपीएल में जीत के साथ आगाज किया है। धवन को अपनी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया।

हैदराबाद के गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान को 2० ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 125 रनों पर ही सीमित कर दिया था। हैदराबाद ने आसान से लक्ष्य को 15.5 ओवरों में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 57 गेंदों में 13 चौके और एक छक्के की मदद से 77 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान केन विलियमसन ने नाबाद 36 रनों की पारी खेली।

