IPL 2018: चोटिल केदार जाधव की जगह चेन्नई में शामिल हुआ ये ऑलराउंडर...

आईपीएल टूर्नामेंट में दो साल बाद शानदार जीत से वापसी करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका लगा जब उनकी टीम से प्रमुख बल्लेबाज केदार जाधव बाहर हो गए। हालांकि अब चेन्नई ने जाधव का विकल्प ढूंढ लिया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली को चेन्नई सुपरकिंग्स टीम में शामिल किया गया है।

इस बात की जानकारी बुधवार को आईपीएल अधिकारियों ने दी। आपको बता दें कि केदार जाधव चोटिल होने के कारण IPL 2018 से बाहर हो गए हैं। जाधव मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेल सकेंगे।

Buzzing to join @ChennaiIPL for #VIVOIPL! Incredible game last night and can’t wait to be a part of a great team! #Yellove #Yellove #WhistlePoduArmy