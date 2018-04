IPL 2018: क्या गंभीर ने लिया 'ऑस्ट्रेलियन' जैसा फैसला? पॉन्टिंग ने कही ये बात

आईपीएल के सीजन 11 में लगातार हार के बाद पिछड़ रही दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब आईपीएल में किसी कप्तान ने टूर्नामेंट के दौरान ऐसा निर्णय लिया हो। गंभीर का फैसला कर्ई लोगों को चौंका सकता है लेकिन टीम के कोच और मैनेजमेंट ने गंभीर के फैसले को साहसी करार दिया है।

क्या पॉन्टिंग ने कहा ऑस्ट्रेलियन जैसा फैसला?

दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने गौतम गंभीर के पद छोड़ने के फैसले की सराहना की है। पॉन्टिंग ने कहा, 'यह फैसला लेने के लिए गौतम गंभीर को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए'। ये पूछे जाने पर कि गंभीर का इस तरह इस्तीफा देना क्या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जैसा फैसला है, उन्होंने कहा, 'इस तरह का फैसला भारतीय क्रिकेट में सुनने को नहीं मिलता है। मैं मानता हूं कि मीडिया गंभीर को इस फैसले के लिए पूरा क्रेडिट दे। ये एक लीडर के रूप में बड़ी बात है कि वो सबके सामने अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरा।'

दिल्ली के सीईओ बोले - सिर्फ बहादुर लोग ये कर सकते हैं

दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सीईओ हेमंत दुआ का कहना है कि टीम के लिए कप्तानी छोड़ देना ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ बहादुर लोग की इस तरह का फैसला ले सकते हैं। गंभीर इस काम के लिए सम्मान के पात्र हैं, जो भारतीय क्रिकेट में पहला ऐसा मौका है।'

Dear All continuing where, I left yesterday this decision by @GautamGambhir to step down as #Captain for betterment of the team is legendary. Only the brave can take call like this! Deserves full respect for this decision a first in #India cricket. #TeambeforeIndividual #Respect