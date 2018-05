CSKvRCB: कोहली को बोल्ड करके जडेजा ने दिया अजीबो-गरीब रिएक्शन, यूजर्स बोले- 'सलेक्शन की चिंता सता रही'

चेन्नई सुपर किंग्स ने पुणे के एमसीए ग्राउंड में बैंगलोर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। चेन्नई के लिए स्पिन गेंदबाज सबसे सफल साबित हुए। 9 विकेट में से 5 तो स्पिनरों के ही नाम रहे। इनमें से सबसे अच्छे फॉर्म में दिखे रवींद्र जडेजा जो कप्तान विराट कोहली का बड़ा विकेट लेकर फिर चर्चाओं में आ गए।

विराट को आउट करके जडेजा ने दिया अजीबो-गरीब रिएक्शन

दरअसल बैंगलोर की पारी कप्तान विराट कोहली के विकेट के साथ ही गिरती चली गई। इनिंग के 7वें ओवर की पहली गेंद पर रवींद्र जडेजा ने शानदार बॉल डाली जो तेजी से अंदर आई और सीधे विकेट में जा घुसी। इससे पहले कि विराट कोहली बैट लगा पाते जडेजा की बॉल ने विकेट की गिल्लियां उड़ा दीं। लेकिन इस शानदार विकेट को हासिल करने के बाद रवींद्र जडेजा ना ही खुशी से उछले और ना ही किसी तरह का जश्न मनाया। कोहली को बोल्ड करने के बाद वो गंभीर चेहरा बनाते हुए विराट की तरफ देखने लगे जो काफी अजीब था।

सोशल मीडिया पर छा गया जडेजा का रिएक्शन

विराट कोहली को 8 रन पर बोल्ड करने के बाद जश्न मनाने के बजाए जडेजा ने शांत रिएक्शन दिया जो दर्शकों को समझ नहीं आया। जडेजा का रिएक्शन देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजाक बनाया। किसी ने कहा, 'जडेजा ने कोहली को आउट करने के बाद सोचा कि भारतीय टीम में उनके सलेक्शन का क्या होगा'! वहीं एक अन्य यूजर का कहना था कि जडेजा का रिएक्शन उन लोगों के लिए जो अब तक उन्हें खराब बॉलिंग के लिए ट्रोल कर रहे थे।

I feel his calm reaction proves a point against those who trolled his performance in the previous match!