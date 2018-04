IPL 2018:फैन ने बीच मैदान में छुए MS DHONI के पैर, फिर खुश होकर लौटा-VIDEO

एक ऐसा दौर था जब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के लिए उनके फैंस की दीवानगी देख्ते ही बनती थी। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट को अलविदा कहा तो फैंस के बीच किसी खिलाड़ी को लेकर उस तरह की दीवानगी दिनी बंद हो गई थी जैसी तेंदुलकर के लिए हुआ करती थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस मामले में सचिन तेंदुलकर की कमी को पूरा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी वर्तमान समय में भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शुमार हैं। शुक्रवार को पुणे में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान राॅयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक बार फिर एमएस धोनी के लिए उनके एक फैन की दीवानगी देखने को मिली। चेन्नई की पारी के दौरान जब सुरेश के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए क्रीज की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त एक नौजवान दौड़कर उनके पैर छू लेता है। धोनी कुछ देर के लिए ठहरते हैं और फिर अपने फैन से कुछ बात करते हुए आगे क्रीज की तरफ बढ़ जाते हैं।

एमएस धोनी से मिलने के बाद उनके इस दीवाने प्रसंशक की खुशी देखते ही बनती है। यह नौजवान वापस दर्शक दीर्घा में लौटते हुए आकाश की ओर ऐसे देखता है जैसे उसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों। धोनी और उनके फैन का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब एमएस धोनी के लिए ऐसी दीवानगी देखने को मिली हो। मैच के दौरान और नेट प्रैक्टिस के दौरान कई बार फैन्स धोनी के साथ ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान जब धोनी स्टेज पर खड़े थे तो एक फैन आकर उनके पैरों में पड़ गया, धोनी ने उसे उठाकर गले लगाया और साथ में सेल्फी भी खिंचवाई। महेंद्र सिंह धोनी से गले लगने के बाद वह लड़का काफी भावुक हो गया था। आईपीएल के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एमएस धोनी के लिए फैंस के बीच इस तरह की दीवानगी कई बार देखने को मिल चुकी है।

At the end of the day this boy is the winner. He for @msdhoni darshan without any wait time. #NoJaragandi @ChennaiIPL @CSKFansOfficial #WhistlePodu pic.twitter.com/eNCjfwDaD8