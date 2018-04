IPL 2018:क्रिस गेल ने बाल्कनी से लेकर मैदान तक खूब दिखाए डांस मूव्स-VIDEO

कैरिबियन क्रिकेटर क्रिस गेल अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए तो चर्चित हैं ही, इसके आलावा ये क्रिकेटर अपनी मौज-मस्ती, डांस और बिंदास अंदाज के लिए भी जाना जाता है। क्रिस गेल जब तक अपने डांस मूव्स से लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आ जाते हैं। आईपीएल-11 में रविवार को चेन्नई और पंजाब के बीच खेले गए मैच में क्रिस गेल को इस सीजन में पहली बार खेलने का मौका मिला और उन्होंने शानदार अर्धशतक भी जड़ दिया। क्रिस गेल ने 33 गेंद में 63 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 197 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। क्रिस गेल को उनकी इस पारी के लिए 'मैन आॅफ द मैच' चुना गया। क्रिस गेल डांस करते हुए अपना ‘मैन ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड लेने पहुंचे। गेल का यह वीडियो आइपीएल के पेज पर भी शेयर किया गया है।

इसके आलावा क्रिस गेल जब अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद आउट होकर पवेलियन लौटे तो उन्हें ड्रेसिंग रूम की बाल्कनी में डांस करते हुए देखा गया। क्रिस गेल के इस डांस का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्रिस गेल बाल्कनी में अपने शरीर पर तौलिया डाले खड़े हैं, जब कैमरा उनकी तरफ होता है तो वो अपने दोनों हाथ उठाकर भांगड़ा स्टाइल में डांस करने लगते हैं, इस दौरान क्रिस गेल हंस भी रहे होते हैं। गौरतलब है कि इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रन से हरा दिया। क्रिस गेल को इस बार जनवरी में हुए आईपीएल नीलामी में किसी भी टीम ने खरीदा नहीं था। बाद में किंग्स इलेवन पंजाब ने उनको दो करोड़ रुपए में खरीदा। क्रिस गेल ने आईपीएल-11 के अपने पहले ही मुकाबले में बेहतरीन बैटिंग का नमूना पेश किया।

What a game the @lionsdenkxip have won by 4 runs with @henrygayle scoring 63 off 33 balls!!! #KXIPvCSK #IPL #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/kU9xCVqgqP