इतने मौके गंवा कर हम हारने लायक हैं, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा

अक्षर पटेल ने 264 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद मैच गंवाने पर नाराजगी जाहिर की है। अक्षर पटेल का मानना है कि इतने मौके गंवाने के बाद उनकी टीम हारने के लायक थी।

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पंजाब किंग्स से आईपीएल मुकाबला शनिवार को हारने के बाद कहा कि यदि आप इतने सारे मौके गंवाते हैं तो हम हारने लायक हैं। दिल्ली ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को दो जीवनदान दिए और इसका फायदा उठाकर उन्होंने नाबाद 71 रन की मैच विजयी पारी खेली। लोकेश राहुल की नाबाद 152 रन की पारी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के बड़े स्कोर वाले टी20 मैच में शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ सात गेंद शेष रहते छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

दिल्ली कैपिटल्स ने दो विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन टीम के लचर क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 26 गेंदों में 76 और कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंदों में नाबाद 71 रन की पारी से 18.5 ओवर में चार विकेट पर 265 रन बनाकर आईपीएल में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का नया रिकॉर्ड कायम कर अपना अजेय अभियान जारी रखा।। मौजूदा सत्र में यह टीम की सात मैचों में छठी जीत है। कैपिटल्स की सात मैचों में यह चौथी हार है।

अक्षर पटेल खराब फील्डिंग पर बरसे अक्षर ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, ''विकेट को देखते हुए, अगर आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और इतने सारे मौके गंवाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हारने के लायक थे। यही मेन पॉइंट है। यह एक अच्छी पिच और छोटा ग्राउंड था, इसलिए छक्के तो लगने ही थे। हालांकि, जब मौके मिलते हैं और आप एक भी नहीं भुनाते हैं, तो आप मौके गंवा देते हैं, जैसा हमने आज किया। इस तरह के विकेट पर, अगर आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह मुश्किल हो जाता है।

कप्तान ने साथ ही कहा, ''साथ ही, हमें अपनी बॉलिंग यूनिट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने पावरप्ले में बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स, फील्डिंग, और जो मौके हमने गंवाए, वे मेन कारण थे। क्योंकि इस तरह के विकेट पर, 264 एक बहुत अच्छा स्कोर था। अगर आप पॉजिटिव बातें देखें, तो हमने 264 रन बनाए, जो इंडियन प्रीमियर लीग में एक रिकॉर्ड स्कोर है। इससे पता चलता है कि अगर किस्मत थोड़ी भी आपके साथ हो और आप कैच पकड़ लें, तो आप लगातार दो या तीन मैच जीत सकते हैं। अगर आप उन मैचों को देखें जो हम हार रहे हैं, तो कई करीबी मैच थे।''