सूर्यकुमार यादव का सबसे बड़ा पछतावा, बोले- यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एमएस धोनी की कप्तानी में...

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि वह इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि उन्हें कभी भी दिग्गज एमएस धोनी की कप्तानी में खेलने का मौका नहीं मिला। धोनी की कप्तानी में वे आईपीएल भी नहीं खेले।

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है, जो उनके लिए दुर्भाग्य की तरह है। सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि उनको जिंदगीभर इस बात का पछतावा रहेगा कि वे महान एमएस धोनी की कप्तानी में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए। हालांकि, वे एमएस धोनी के खिलाफ जरूर खेले हैं। सूर्या साथ में कभी धोनी के नहीं खेल पाए। सूर्यकुमार यादव ने 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में डेब्यू किया था और फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अब वे खुद टी20 टीम के कप्तान हैं।

2010 में सूर्यकुमार यादव ने डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया था। एक दशक से ज्यादा समय के इंतजार के बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला। 202 में डेब्यू करने के महज 3 साल के भीतर उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी की बदौल कप्तानी भी हासिल की, लेकिन उनको पछतावा है कि वे धोनी की कप्तानी में नहीं खेले।

सूर्यकुमार यादव ने जेआईटीओ कनेक्ट 2025 में कहा, "सबसे पहले, मैं एमएस धोनी को याद करता हूं। जब वह भारत के कप्तान थे, तब मैं हमेशा एक मौका पाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब भी मैं उनके खिलाफ खेला, मैंने उन्हें स्टंप के पीछे देखा। वह बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं। उनके खिलाफ खेलते हुए मैंने उनसे एक बात सीखी है कि हर दबाव की स्थिति में शांत रहना चाहिए। वह खेल के चारों ओर देखते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है और फिर कोई फैसला लेते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मैंने विराट भाई की कप्तानी में ही अपना डेब्यू किया था। मुझे लगता है कि विराट भाई बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं। वह आपकी सीमाओं को लांघते हैं और सर्वश्रेष्ठ की चाह रखते हैं। मेरा मतलब है, सभी कप्तान सभी खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह मैदान पर और मैदान के बाहर भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे। वह थोड़े अलग थे।"