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ऋषभ पंत के उप-कप्तानी गंवाने की वजह आई सामने, खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया जवाब

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत में बदलाव नहीं चाहता लेकिन उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों का सम्मान करना जरूरी है। पंत के उपकप्तानी गंवाने के पीछे उन्होंने खराब प्रदर्शन बताया है।

ऋषभ पंत के उप-कप्तानी गंवाने की वजह आई सामने, खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया जवाब

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि ऋषभ पंत से आगामी टेस्ट मैच से पहले उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली छोड़ने को नहीं कहा गया है। हालांकि उनसे ये जरूर कहा गया है कि परिस्थिति के अनुसार खेलना बहुत जरूरी है। ऋषभ पंत को भारतीय टेस्ट टीम की उपकप्तानी से हटा दिया गया है। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के गैरजिम्मेदाराना शॉट चयन को लेकर काफी सवाल उठे थे और रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर पंत से नाखुश थे। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले वह नए प्लान पर अमल कर रहे हैं, जोकि गौतम गंभीर ने बताई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट शनिवार को मुल्लांपुर में खेला जाएगा।

टेस्ट उप-कप्तान के पद से ऋषभ पंत को हटाए जाने के संदर्भ में गंभीर ने कहा कि इस बल्लेबाज को उनका समर्थन हासिल है, लेकिन उन्हें खेल की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। भारतीय कोच ने कहा, ''हम ऋषभ पंत की खेल की शैली में बदलाव नहीं चाहते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए मैच की परिस्थितियों का सम्मान करना जरूरी होता है।''

उन्होंने कहा, ''चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट। अंतिम लक्ष्य रन बनाना और विकेट लेना है। आप रन कैसे बनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन स्थिति और खेल को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।''

ये भी पढ़ें:तब भारत ने 2 दिन में ही अफगानिस्तान को टेस्ट में हराया था, अबकी किसमें कितना दम?

परफॉर्मेंस मायने रखता है

हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा, ''भारत के लिए खेलना ही सिर्फ जिम्मेदारी है, बाकी सब कप्तानी, उप-कप्तानी या अन्य कोई पद सिर्फ बाई प्रोडक्ट हैं। जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो पहले दिन से इन बातों के बारे में नहीं सोचते। आपका ध्यान सिर्फ भारत के लिए अच्छा करने पर होता है। इसलिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना तो बस साथ में मिलने वाली चीजें हैं। अंत में हर किसी को परफॉर्मेंस के आधार पर ही आंका जाता है, चाहे मैं हूं, सपोर्ट स्टाफ हो या कोई खिलाड़ी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बढ़कर यही मायने रखता है।"

ऋषभ पंत शनिवार को अपना 50वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले ऋषभ पंत ने 49 टेस्ट मैच खेले हैं और 3476 रन बनाए हैं। उनका औसत 42.91 का है। पंत ने टेस्ट में 8 शतक और 18 अर्धशतक भी जड़े हैं। ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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