विराट कोहली के फैन को रोहित शर्मा ने लगाया गले, पैर छुने से रोका; वीडियो हुआ वायरल
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले के बाद भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने विराट कोहली के एक नन्हे प्रशंसक को गले लगाकर सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर रोहित के नन्हे फैन से गले मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है।
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली आगामी न्यूजीलैंड सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट खेलने के सख्य नियमों के चलते ये दोनों क्रिकेटर अपनी-अपनी टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। बुधवार को मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा ने शतक लगाया तो वहीं विराट कोहली ने दिल्ली के लिए दमदार शतकीय पारी खेली। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीमों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रोहित शर्मा फील्ड पर विराट कोहली की जर्सी पहने एक नन्हे फैन से मिले और उसे गले लगाया।
मुंबई और सिक्किम के बीच हुए मुकाबले के बाद विराट कोहली की जर्सी (18 नंबर) पहने एक नन्हा फैन रोहित शर्मा की तरफ दौड़ता हुआ आया। बच्चे ने रोहित के पूर छूने की कोशिश की लेकिन रोहित ने तुरंत उसे रोका और उसे गले लगाया। रोहित का विराट फैन के लिए ये जेस्चर देख सभी ने उनकी तारीफ की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाये । मुंबई ने जीत के लिये 237 रन का लक्ष्य 30 . 3 ओवर में हासिल कर लिया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जहां आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपनी 330वीं लिस्ट ए पारी में सबसे तेज 16 हजार रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पछाड़ दिया है। कोहली ने इससे पहले 2009-10 में विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेला था जबकि रोहित ने 2017-18 में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।
रोहित ने बुधवार को 38 वर्ष और 238 दिन की उम्र में शतक जड़ा और वह इस टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। इस टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बंगाल के अनुस्तुप मजूमदार हैं जिन्होंने 39 वर्ष की उम्र में 2023-24 सीजन में दो शतक जड़े थे।