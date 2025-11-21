Cricket Logo
सुपर ओवर में भारत ए की उम्मीदें टूटी, बांग्लादेश ने फाइनल में बनाई जगह

राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत 'ए' टीम को बांग्लादेश 'ए' के हाथों एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। यह मैच टाई रहा जिसके बाद सुपर ओवर में बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया।

Fri, 21 Nov 2025 08:22 PM
बांग्लादेश ए ने शुक्रवार को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए को सुपर ओवर में हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। बांग्लादेश ए ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन का बड़ा स्कोर बना लिया। भारत ए ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाये और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में पहली दो गेंदों पर जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा आउट हो गए। बांग्लादेश की तरफ से यासिर अली भी पहली गेंद पर आउट हुए। सुयश शर्मा इस विकेट को निकालने के बाद अगली गेंद वाइड फेंक बैठे और बांग्लादेश ने मुकाबला जीत लिया।

निर्धारित ओवरों में भारत ए की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 38, प्रियांश आर्य ने 23 गेंदों में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 44 रन, कप्तान जितेश शर्मा ने 23 गेंदों में 33 और नेहाल वढेरा ने 29 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाये। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। लेकिन आशुतोष शर्मा एक छक्का और एक चौका मारने के बाद आउट हो गए। हर्ष ने आखिरी गेंद पर तीन रन लेकर स्कोर टाई करा दिया। लेकिन सुपर ओवर में भारत के हाथ से मौका निकल गया।

इससे पूर्व पहले बैटिंग करते हुए, हबीबुर रहमान सोहन 46 गेंदों पर तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 65 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जीशान आलम ने 14 गेंदों पर तेजी से 26 रन बनाए, जबकि एसएम मेहरब ने 18 गेंदों पर छह छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाकर बांग्लादेश ए को 190 के पार पहुंचाया। यासिर अली ने 9 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाए।

इनिंग में आखिरी समय में धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें मेहरब और यासिर अली ने आखिरी दो ओवरों में 50 रन बनाए। मेहरब की पावर-हिटिंग में नमन धीर और विजयकुमार व्यशाक पर कई छक्के शामिल थे, जिसमें एक शानदार रिवर्स-स्वीप और लॉन्ग-ऑन पर फ्लैट पुल शामिल थे, जबकि यासिर अली ने 19वें ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर मोमेंटम बनाए रखा।

बांग्लादेश ए ने बीच के ओवरों में रेगुलर विकेट गंवाए। गुरजपनीत सिंह ने जिशान और सोहन को आउट किया, जबकि नमन धीर ने महिदुल इस्लाम अंकोन (1) को आउट किया। अन्य विकेटों में अकबर अली को हर्ष दुबे ने कैच एंड बोल्ड किया, और अबू हैदर को सुयश शर्मा ने आउट किया। इंडिया ए के गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए। हर्ष दुबे, सुयश शर्मा, रमनदीप सिंह और नमन धीर ने एक-एक विकेट लिया। विजयकुमार व्यशाक ने अपने 4 ओवर में 51 रन दिए, जो डेथ ओवरों में महंगे साबित हुए।

