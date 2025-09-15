Inside story why did Indian players not shake hands with Pakistani cricketers ind vs pak asia cup 2025 भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं मिलाया पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ? पर्दे के पीछे की कहानी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Inside story why did Indian players not shake hands with Pakistani cricketers ind vs pak asia cup 2025

भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं मिलाया पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ? पर्दे के पीछे की कहानी

एशिया कप में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिद्वंद्वी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला नीतिगत था। खिलाड़ी वैसे भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। बाद में बीसीसीआई ने मैच को लेकर आक्रोश के मद्देनजर खिलाड़ियों को इसके लिए हरी झंडी दे दी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाMon, 15 Sep 2025 03:42 PM
share Share
Follow Us on
भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं मिलाया पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ? पर्दे के पीछे की कहानी

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही उसने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया और उसकी यह नीति चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ दो अन्य संभावित मैचों में भी जारी रहेगी।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ चीजें खेल भावना से भी बढ़कर होती हैं।

सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई के सवाल पर कहा, ‘‘हम सब एक साथ यहां आये तो हमने यह फैसला किया और मुझे लगता है कि हम यहां सिर्फ मैच खेलने आये हैं। मुझे लगता है कि हमने उचित जवाब दिया।’’

जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना ‘‘राजनीति से प्रेरित‘‘ था, तो कप्तान ने जवाब दिया, ‘‘मुझे लगता है कि जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से बढ़कर होती हैं। हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इस जीत को हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं।"

टूर्नामेंट के प्रसारणकर्ता से बात करते हुए मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी यही बात कही।

समझा जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और टीम प्रबंधन ने अपने रुख पर चर्चा करने के लिए बैठक की, क्योंकि भारत में विपक्षी दलों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इस मैच का विरोध हो रहा था। विपक्षी दलों ने इसे पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों की भावनाओं से ऊपर पैसे को तरजीह देने का मामला बताया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे।

ये भी पढ़ें:SKY ने PAK प्लेयर्स से हाथ ना मिलाने पर तोड़ी चुप्पी; कुछ चीजें खेल भावना से…
ये भी पढ़ें:सूर्यकुमार यादव ने नहीं, ‘ऊपर’ से लिया गया था हाथ नहीं मिलाने का फैसला
ये भी पढ़ें:सूर्या की टीम ने पाकिस्तान को नहीं दिया भाव, मैच जीतने के बाद भी नहीं मिलाया हाथ

गंभीर और सीनियर खिलाड़ी मैच के दौरान किसी भी समय हाथ न मिलाने पर एकमत थे। यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया था, बल्कि काफी विचार-विमर्श के बाद लिया गया था। आखिर में बीसीसीआई के अधिकारियों ने इसे हरी झंडी दे दी।

यह समझा जाता है कि 'हाथ न मिलाना' एक नीतिगत निर्णय है, जो एशिया कप के दौरान भी जारी रहेगा। भारत और पाकिस्तान सुपर 4 और फिर उसके बाद 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में आमने-सामने हो सकते हैं।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘देखिए, अगर आप नियम पुस्तिका पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विरोधी टीम से हाथ मिलाने के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं है। यह सद्भावनापूर्ण कदम है और एक तरह की परंपरा है, न कि कानून, जिसका पालन खेल जगत में वैश्विक स्तर पर किया जाता है।"

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई कानून नहीं है तो भारतीय क्रिकेट टीम उस विपक्षी टीम से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके साथ तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है।’’

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Suryakumar Yadav अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |