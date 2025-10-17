Cricket Logo
इंडिया के खिलाफ ODI सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा एक और झटका, अब ये ऑलराउंडर हुआ बाहर

संक्षेप: टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और ऑलराउंडर वनडे सीरीज से बाहर हो गया है। मार्नस लाबुशेन को वनडे टीम में फिर से जगह मिल गई है। 

Fri, 17 Oct 2025 AM
टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ अपनी सरजमीं पर वनडे सीरीज खेलनी है, लेकिन टीम के बड़े-बड़े खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। इस सीरीज के लिए पहले से ही कई खिलाड़ी चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे और अब पहले मैच से दो दिन पहले एक और ऑलराउंडर टीम से बाहर हो गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि कैमरोन ग्रीन हैं, जो चोट के चलते इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। मार्नस लाबुशेन को उनकी जगह मौका मिला है।

कैमरोन ग्रीन कमर के आसपास दर्द के कारण भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन अब वनडे सीरीज में खेलेंगे। कैमरोन ग्रीन की चोट 'हल्की' श्रेणी की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज की योजनाओं में उनकी अहमियत को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर उनको वनडे सीरीज से बाहर रखा है। वे 28 अक्टूबर को शेफील्ड शील्ड का मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले साल कमर की सर्जरी कराने वाले कैमरोन ग्रीन कुछ ही समय पहले क्रिकेट के मैदान पर लौटे थे और अब फिर से मैदान से दूर रहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले दो और बदलाव अपनी मुख्य टीम में करने पड़े हैं। स्पिनर एडम जैम्पा और विकेटकीपर जोश इंग्लिस भी चोटों की वजह से वनडे सीरीज के पहले मैच में उपलब्ध नहीं होंगे। जोश फिलिप और मैथ्यू कुहनेमन को जगह दी गई है। हालांकि, जैम्पा और इंग्लिस दूसरे मैच से उपलब्ध होंगे। चोट के कारण कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज के लिए पहले से उपलब्ध नहीं हैं। मिचेल मार्श उनकी जगह कप्तानी करते नजर आएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रकार है

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल स्टार्क।

दूसरे वनडे से आगे की टीमें: एडम जैम्पा, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है।
