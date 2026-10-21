दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका, तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगी चोट
तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण वह मैदान से दूर रहे और उनकी वापसी मुश्किल लग रही है।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोट लगी, जिसके कारण वह मैदान से दूर रहे। एनरिक को सेंट जॉर्ज पार्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दाहिने ग्रोइन में चोट लगने की आशंका है। जिससे मैच के बाकी हिस्से में उनकी उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 99 पर ऑलआउट करके मजबूत पकड़ बना ली है। चौथे दिन फॉलोऑन झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में चार विकेट खोकर 156 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड एक छोर पर डटे हुए हैं।
एनरिक को लगी चोट
क्रिकइन्फो के अनुसार तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया पहले सेशन में अपने चौथे ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने दूसरे सेशन की शुरुआत में बताया कि वे कम से कम ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के बाकी हिस्से में फिर से नहीं खेलेंगे। यह चोट नॉर्खिया के डरबन में टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद लगी है, जहां उन्होंने तीन साल से ज्यादा समय बाद अपने पहले टेस्ट और फर्स्ट-क्लास मैच में 40 ओवर गेंदबाजी की थी।
एनरिक नॉर्खिया ने चोट लगने से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को अपना शिकार बनाया था। लाबुशेन 25 गेंद में 14 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट कर दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने बल्ले से भी 85 रन का योगदान दिया था। स्टीव स्मिथ ने 88 गेंद में 28 रन की दमदार पारी खेली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करने से नहीं रोक सके।
नॉर्खिया मार्च 2023 के बाद पहली बार टेस्ट खेलने उतरे थे, वह डरबन टेस्ट का हिस्सा रहे थे। नॉर्खिये अब सीएसए के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हैं और अप्रैल 2023 के बाद से किसी मैच में उन्होंने आठ ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी। नॉर्खिये के चोटिल होने के इतिहास खास तौर पर पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर को देखते हुए, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी दक्षिण अफ़्रीका की मेडिकल टीम नजर रख रही है।
जोश हेजलवुड ने टेस्ट में अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (49 रन पर छह विकेट) के दम पर दक्षिण अफ्रीका के बाकी छह विकेटों में से चार विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में पहले टेस्ट के पांचवें दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में ही 214 रनों से जीत हासिल कर ली और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
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