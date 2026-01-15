Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Injured Washington Sundar ruled out of T20I series against New Zealand ahead T20 World Cup 2026
T20 World Cup की टीम में शामिल खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर, टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका

T20 World Cup की टीम में शामिल खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर, टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 की टीम में शामिल खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गया है। इस तरह टीम इंडिया को एक तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले तिलक वर्मा पहले 3 मैचों से बाहर बैठेंगे।

Jan 15, 2026 06:01 am ISTVikash Gaur पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 से पहले टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा है। तिलक वर्मा पहले से ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले तीन मुकाबले से बाहर हैं। अब भारतीय टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखी जा रही है। साइड स्ट्रेन (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण वॉशिंगटन सुंदर को बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वॉशिंगटन सुंदर को पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय पसली के निचले बायें हिस्से में असहजता हुई थी, जिससे वह तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर हो गये थे। अब यह तय हो गया है कि वह 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाएंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है।”

वॉशिंगटन की चोट उनके सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में भागीदारी पर भी सवाल खड़ा करती है। तिलक वर्मा भी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हैं। उन्हें ग्रोइन की चोट के कारण सर्जरी करानी पड़ी थी। तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट का ऐलान बोर्ड ने नहीं किया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर के भी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया जाएगा या फिर किसी अन्य ऑलराउंडर की ओर देखा जाएगा। वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर को आयुष बदोनी ने रिप्लेस किया है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनकी भारत की टी20 टीम में एंट्री होती नजर नहीं आ रही है।

हालांकि, एक बात जरूर है कि वॉशिंगटन सुंदर की चोट भारतीय टीम की तैयारियों के लिहाज से एक बड़ा झटका है। वर्ल्ड कप की टीम में बदलाव शायद ही होगा, लेकिन मजबूरी में किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा इस सीरीज के लिए बीसीसीआई को करनी पड़ सकती है। 5 मैचों की सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Washington Sundar Team India T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |