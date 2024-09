क्या यह आसान होगा, नहीं… चोटिल ईशान किशन की इंस्टास्टोरी हो गई वायरल

एनसीए की दीवार पर एक जगह लिखा है, ‘क्या यह आसान होगा, नहीं। क्या यह इसके लायक होगा, बिल्कुल’ (Will it be easy, No, worth it? Absolutely.) ईशान किशन ने इस दीवार का एक छोटा सा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। ईशान किशन की बात करें तो वह भारत की ओर से दो टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। ईशान किशन के खाते में तीनों फॉर्मेट में क्रम से 78, 933, 796 रन दर्ज हैं। वनडे इंटरनेशनल में तो ईशान किशन एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।