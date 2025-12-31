INDW vs SLW: कौन बना प्लेयर ऑफ द सीरीज? हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना बहुत पीछे छूटीं

संक्षेप: INDW vs SLW Player of the Series: भारत ने श्रीलंका महिला टीम का पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। 21 वर्षीय ओपनर को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से नवाजा गया।

श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कमाल कर दिया। भारत ने मेहमान टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। महिला वनडे वर्ल्ड कप कप 2025 जीतने के बाद भारत की यह पहली सीरीज थी। भारत ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी बार 5-0 से सीरीज जीती है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ सीरीज अवॉर्ड (POTS) जीतने में कामयाब रहीं। हालांकि, शेफाली आखिरी मैच में कमाल नहीं दिखा सकीं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मैदान पर 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। भारत ने इस मुकाबले में 175/7 का स्कोर खड़ा करने के बाद श्रीलंका को 15 रनों से शिकस्त दी।

POTS अवॉर्ड जीतकर क्या बोलीं शेफाली? 21 वर्षीय शेफाली ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैंने पूरे साल मेहनत की, जो रंग लाई है। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जिस भी चीज पर काम किया, उसे मैं करने में सफल रही। हालांकि, पांचवें मैच में जिस तरह आउट खराब शॉट खेलकर आउट हुई, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगी। टीम के लिए और योगदान देना चाहती हूं। मेरा मकसद लंबी पारी खेलना और हर दिन एक बेहतर खिलाड़ी बनना है।'' ओपनर ने वनडे से टी20 मोड में शिफ्ट होने पर कहा, ''दोनों बहुत अलग हैं। वनडे में आपको ग्राउंड पर टिककर खेलना होता है क्योंकि यह लंबा फॉर्मेट है। टी20 मेरा पसंदीदा है। इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है।''

शेफाली से हरमन-मंधाना बहुत पीछे छूटीं शेफाली ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बटोरे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों में 80.33 के औसत से 241 रन बनाए। उनका स्टाइक रेट 181.20 का रहा। शेफावरी ने तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं। वहीं, सीरीज में रन बनाने के मामले में कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना बहुत पीछे रहीं। हरमनप्रीत ने 65.00 के औसत से कुल 130 रन जुटाए, जिसमें एक अर्धशतक है। उन्होंने पांचवें मैचों में 43 गेंदों में 68 रनों की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया। वहीं, मंधाना ने चार मैचों में 30.00 के औसत से 120 रन बनाए। स्टार क्रिकेटर मंधाना को अंतिम मुकाबले में आराम दिया गया। उनकी जगह 17 साल की जी कमलिनी को डेब्यू का मौका मिला।

T20I में सबसे ज्यादा POTS अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर 3 - मिताली राज

3 - हरमनप्रीत कौर

3 - दीप्ति शर्मा