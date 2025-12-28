Cricket Logo
भारत ने लगातार चौथे मैच में श्रीलंका को धोया, हाईस्कोरिंग मुकाबले में मारी बाजी

भारतीय महिला ने चौथे टी-20 मुकाबले में श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं। 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 191 रन हीं बना सकी और मुकाबलों 30 रनों से हार गई।

Dec 28, 2025 11:12 pm IST
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 4-0 की बढ़त बनाई। भारत के 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम कप्तान चामरी अटापट्टू (52 रन, 37 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के अर्धशतक और हसिनी परेरा (33) के साथ उनकी पहले विकेट की 59 और इमेशा दुलानी (29) के साथ दूसरे विकेट की 57 रन की साझेदारी के बावजूद छह विकेट पर 191 रन ही बना सकी जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है।

भारत की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने 24 रन जबकि अरुधंति रेड्डी ने 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। श्री चरणी ने भी 46 रन देकर एक विकेट हासिल किया। भारत के लिए हालांकि क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय रहेगा क्योंकि उसके क्षेत्ररक्षकों ने कई कैच टपकाए। शुरुआती तीन मैच में विफल रही स्मृति (80 रन, 48 गेंद, 11 चौके, तीन छक्के) और शेफाली (79 रन, 46 गेंद, 12 चौके, एक छक्का) ने पहले विकेट के लिए 162 रन की भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी करते हुए टीम को दो विकेट पर 221 रन के स्कोर तक पहुंचाया जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है। टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2024 में चार विकेट पर 217 रन बनाए थे।

ऋचा घोष (16 गेंद में नाबाद 40) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। भारत ने अपनी पारी में 28 चौके और आठ छक्के मारे जो इस प्रारूप में टीम की ओर से सबसे अधिक बाउंड्री का नया रिकॉर्ड है। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका को हसिनी और चामरी ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने चौथे ओवर में ही टीम के रनों का अर्धशतक पूरा कर दिया। हसिनी हालांकि छठे ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंद पर मिड ऑफ पर हरमनप्रीत को कैच दे बैठीं। उन्होंने 20 गेंद की अपनी पारी में सात चौके मारे।

हसिनी के आउट होने के बाद श्रीलंका की रन गति में गिरावट आई। इमेशा ने दीप्ति शर्मा पर चौके के साथ 25 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। चामरी ने अमनजोत कौर का स्वागत छक्के के साथ किया। चामरी और इमेशा ने 11वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। चामरी ने चरणी की पारी की पहली गेंद पर भी छक्का जड़ा। उन्होंने वैष्णवी की गेंद पर दो रन के साथ सिर्फ 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन इसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर स्मृति को कैच दे बैठीं। हर्षिता समरविक्रम (20) ने चरणी पर छक्के और चौके के साथ तेवर दिखाए। श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में 83 रन की दरकार थी।

इमेशा इसके बाद तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में अमनजोत के सटीक थ्रो पर रन आउट हो गईं जबकि हर्षिता को वैष्णवी की गेंद पर ऋचा ने स्टंप किया। निलाक्षिका सिल्वा (नाबाद 23) ने चरणी पर लगातार दो चौके मारे लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका को अंतिम दो ओवर में 54 रन की जरूरत थी और टीम इस स्कोर के करीब भी नहीं पहुंच सकी।

मंधाना और शेफाली ने दिलाई धमाकेदार शुरुआत

इससे पहले चामरी ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिसके बाद स्मृति और शेफाली ने मेजबान टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। स्मृति ने माल्शा शेहानी (32 रन पर एक विकेट) के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की और फिर काव्या काविंदी के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे। शेफाली ने भी रश्मिका सेवांडी और चामरी पर दो-दो चौके मारे जिससे भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 61 रन बनाए।

स्मृति 27 रन बनाते ही महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी बल्लेबाज बनीं। भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स इससे पहले यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। स्मृति ने सबसे कम 281 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया। शेफाली ने 11वें ओवर में निमाशा मीपागे (40 रन पर एक विकेट) पर दो चौके और एक छक्के के साथ सिर्फ 30 गेंद में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में टीम के रनों का शतक भी पूरा हुआ।

स्मृति ने भी अगले ओवर में रश्मिका की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 35 गेंद में 50 रन के आंकड़े को पार किया। शेफाली ने 16वें ओवर में निमाशा को उन्हीं की गेंद पर कैच थमाया जिससे भारत को पहला झटका लगा जबकि अगले ओवर में स्मृति भी माल्शा की गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर इमेशा दुलानी को कैच दे बैठीं। ऋचा ने निमाशा पर चौके से खाता खोलने के बाद उनके अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे। उन्होंने 19वें ओवर में कविशा की लगातार गेंदों पर तीन छक्के और एक चौका मारकर 23 रन बटोरे और भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। हरमनप्रीत ने अंतिम ओवर में काव्या की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ भारत को उसके पिछले सर्वोच्च स्कोर के पार पहुंचाया।

