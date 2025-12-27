Cricket Logo
INDW vs SLW Clinical India Outclass Sri Lanka to Seal Historic Fourth Successive T20I Series Renuka Harmanpreet Kaur
2014 से श्रीलंका के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा, लगातार चौथी सीरीज की अपने नाम

संक्षेप:

भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत केवल एक बार श्रीलंका से सीरीज हारा (2014) है। उसके बाद से भारतीय टीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार चार सीरीज जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी है।

Dec 27, 2025 05:49 am IST
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में आठ विकेट से हराया। इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत का दबदबा रहा है। भारत ने लगातार चौथी टी20 सीरीज अपने नाम की। 2014 में श्रीलंका ने भारत को पहली बार टी20 सीरीज में हराया था लेकिन उसके बाद से भारत ने श्रीलंका को सीरीज जीतने का मौका नहीं दिया है।

भारत ने लगातार चौथी सीरीज की अपने नाम

शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। भारत को जीत के लिए 113 रनों का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शानदार अर्धशतक लगाया। जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया भारत की श्रीलंका के खिलाफ ये लगातार चौथी टी20 सीरीज जीत है। पिछली बार 2022 में जब दोनों टीमों की टक्कर हुई थी, तो पांच मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका की टीम सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी थी और इस बार भी भारतीय टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीते हैं।

शेफाली वर्मा ने खोले धागे, रेणुका और दीप्ति का भी चला जादू; T20 सीरीज की फतह

हरमनप्रीत कौर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

इस जीत के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच (77 जीत) जीतने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मेग लैनिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

भारत के लिए एक और शानदार जीत। तीनों मैच एकतरफा रहे। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में तीन डॉट बॉल से शुरुआत की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाए। स्मृति मंधाना (1)जल्दी आउट हो गईं और जेमिमा रोड्रिग्स (9) को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शेफाली को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने चौके और छक्के लगाकर श्रीलंकाई टीम पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। मेहमान टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए, जिनके पास शेफाली के तूफ़ानी खेल का कोई जवाब नहीं था। शेफाली ने लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया। उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए।

शेफाली ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए पॉवरप्ले में भारत के 55 रनों में से अकेले ही 50 रन ठोक डाले थे। शेफाली को कप्तान हरमनप्रीत कौर का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 18 गेंदों में दो चौकों की मदद से नाबाद 21 रन बनाये। शेफाली ने विजयी चौका मारा। हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन पूरा मैच शेफाली के नाम रहा। 113 रन का लक्ष्य 6.4 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया गया। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज बेबस नजर आए और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 112 रन ही बना सकी।

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
