2014 से श्रीलंका के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा, लगातार चौथी सीरीज की अपने नाम

संक्षेप: भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत केवल एक बार श्रीलंका से सीरीज हारा (2014) है। उसके बाद से भारतीय टीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार चार सीरीज जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में आठ विकेट से हराया। इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत का दबदबा रहा है। भारत ने लगातार चौथी टी20 सीरीज अपने नाम की। 2014 में श्रीलंका ने भारत को पहली बार टी20 सीरीज में हराया था लेकिन उसके बाद से भारत ने श्रीलंका को सीरीज जीतने का मौका नहीं दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत ने लगातार चौथी सीरीज की अपने नाम शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। भारत को जीत के लिए 113 रनों का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शानदार अर्धशतक लगाया। जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया भारत की श्रीलंका के खिलाफ ये लगातार चौथी टी20 सीरीज जीत है। पिछली बार 2022 में जब दोनों टीमों की टक्कर हुई थी, तो पांच मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका की टीम सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी थी और इस बार भी भारतीय टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीते हैं।

हरमनप्रीत कौर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड इस जीत के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच (77 जीत) जीतने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मेग लैनिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

भारत के लिए एक और शानदार जीत। तीनों मैच एकतरफा रहे। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में तीन डॉट बॉल से शुरुआत की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाए। स्मृति मंधाना (1)जल्दी आउट हो गईं और जेमिमा रोड्रिग्स (9) को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शेफाली को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने चौके और छक्के लगाकर श्रीलंकाई टीम पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। मेहमान टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए, जिनके पास शेफाली के तूफ़ानी खेल का कोई जवाब नहीं था। शेफाली ने लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया। उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए।