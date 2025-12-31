भारत से क्लीन स्वीप का ‘चांटा’ पड़ने पर छलका अट्टापट्टू का दर्द, श्रीलंका के साथ पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: India Women vs Sri Lanka Women: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका का टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारत के हाथों करारी हार के बाद श्रीलंका कप्तान चमरी अट्टापट्टू का दर्द छलका।

चमरी अट्टापट्टू के नेतृत्व वाली श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ हो गया। भारत ने तिरुवनंतपुरम में पांचवां मैच 15 रनों से जीता। श्रीलंका ने यहां अच्छी टक्कर दी। भारत ने 175/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मेहमान टीम ने सात विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। श्रीलंका ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सिर्फ चार बार पांच मैचों की सीरीज खेली है और टीम ने पहली बार 5-0 के अंतर से हार का सामना किया। भारत से क्लीन स्वीप का ‘चांटा’ पड़ने पर कप्तान अट्टापट्टू का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेला और बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है।

'हम और बेहतर कर सकते थे' अट्टापट्टू ने पांचवें टी20 मैच के बाद कहा, ''हमने इस सीरीज में अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। हमें निश्चित रूप से कुछ चीजों में सुधार करना होगा, खासकर पावर हिटिंग और बल्लेबाजी में। हालांकि, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें भी रहीं। युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया, जिन्होंने मिडिल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। ये पॉजिटिव चीजें हैं और हम आने वाले महीनों में अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने का प्रयास करेंगे। मेरे अलावा इनोका, नीलाक्षी और हसिनी जैसी सीनियर खिलाड़ी हैं, वे अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। युवा खिलाड़ी थोड़ा अच्छा कर रही हैं। हमें वर्ल्ड कप से पहले बहुत सी चीजों के बारे में सोचना होगा।'' महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होना है।