INDW vs SLW Chamari Athapaththu express pain after clean sweep by India This happened for the first time with Sri Lanka
भारत से क्लीन स्वीप का ‘चांटा’ पड़ने पर छलका अट्टापट्टू का दर्द, श्रीलंका के साथ पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

India Women vs Sri Lanka Women: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका का टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारत के हाथों करारी हार के बाद श्रीलंका कप्तान चमरी अट्टापट्टू का दर्द छलका।

Dec 31, 2025 07:39 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
चमरी अट्टापट्टू के नेतृत्व वाली श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ हो गया। भारत ने तिरुवनंतपुरम में पांचवां मैच 15 रनों से जीता। श्रीलंका ने यहां अच्छी टक्कर दी। भारत ने 175/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मेहमान टीम ने सात विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। श्रीलंका ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सिर्फ चार बार पांच मैचों की सीरीज खेली है और टीम ने पहली बार 5-0 के अंतर से हार का सामना किया। भारत से क्लीन स्वीप का ‘चांटा’ पड़ने पर कप्तान अट्टापट्टू का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेला और बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है।

'हम और बेहतर कर सकते थे'

अट्टापट्टू ने पांचवें टी20 मैच के बाद कहा, ''हमने इस सीरीज में अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। हमें निश्चित रूप से कुछ चीजों में सुधार करना होगा, खासकर पावर हिटिंग और बल्लेबाजी में। हालांकि, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें भी रहीं। युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया, जिन्होंने मिडिल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। ये पॉजिटिव चीजें हैं और हम आने वाले महीनों में अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने का प्रयास करेंगे। मेरे अलावा इनोका, नीलाक्षी और हसिनी जैसी सीनियर खिलाड़ी हैं, वे अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। युवा खिलाड़ी थोड़ा अच्छा कर रही हैं। हमें वर्ल्ड कप से पहले बहुत सी चीजों के बारे में सोचना होगा।'' महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होना है।

'वर्ल्ड कप में बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे'

श्रीलंकाई कप्तान ने आगे कहा, ''मुझे उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। हम ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम 6-7 महीने पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे कोच बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा टीम को अपनी काबिलियत, अपनी स्किल पर भरोसा करने और खुलकर खेलने की हिदायत दी है। यही सबसे जरूरी बात है। ये वो पॉजिटिव बातें हैं जो हम ड्रेसिंग रूम में करते हैं। कुछ बल्लेबाजों ने मिडिल में सही टाइम पर शॉट लगाए। इसलिए हमने भारतीय टीम को अच्छी टक्कर दी लेकिन बदकिस्मती से हम मैच हार गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और यहां के लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने इस सीरीज को एंजॉय किया।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
