INDW vs SAW final Navi Mumbai Weather: वर्ल्ड कप फाइनल में सता रहा है बारिश का डर, मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?
संक्षेप: INDW vs SAW final Navi Mumbai Weather: इंडिया वुमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज नवी मुंबई में खेला जाना है। इस मैच में बारिश का साया है। ऐसे में जानें कि मैच रद्द होने पर क्या होगा।
INDW vs SAW final Navi Mumbai Weather: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। India Women vs South Africa Woman Final भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी। नवी मुंबई में हुए कई वर्ल्ड कप मुकाबलों में बारिश ने खलल डाली है, भारत का एक मैच तो यहां बांग्लादेश के खिलाफ बारिश की भेंट भी चढ़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में भी बारिश ने कुछ देर खेल को रोक दिया था। ऐसे में फैंस जानने को इच्छुक हैं कि क्या IND vs SA Women Final पर भी तो काले बादल नहीं मंडरा रहे। आईए जानते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल के मौसम का हाल-
IND vs SA वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल, नवी मुंबई वेदर
एक्यूवेदर के अनुसार, नवी मुंबई में दोपहर 2 बजे के आसपास बारिश की 15 प्रतिशत संभावना है, और दोपहर 3 बजे, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच शुरू होने वाला है, बारिश की संभावना बढ़कर 20 प्रतिशत हो सकती है।
शाम 4 बजे के आसपास बारिश की संभावना 49 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, और शाम 6 बजे के आसपास यह 58 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच भी बारिश की 51 प्रतिशत संभावना है। इस दौरान मैच रोका जा सकता है।
हालांकि, शाम 7 बजे के बाद बारिश की संभावना काफी कम हो जाती है, और पूरे दिन के लिए केवल 20 प्रतिशत की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि कुछ देर की बारिश के चलते ओवर्स में कटौती देखने को मिल सकती है।
INDW vs SAW फाइनल मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?
नवी मुंबई में इस बार हुई बेमौसम बारिश ने खूब परेशान किया है। कई बार वेदर रिपोर्ट्स के विपरीत भी बारिश ने मैच पर खलल डाला है। ऐसे में फैंस यह भी जानना चाहते हैं कि अगर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल बारिश की वजह से धुलता है तो क्या होगा? तो बता दें, आईसीसी अपने टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखता है। ऐसे में India Women vs South Africa Women फाइनल के लिए भी रिजर्व डे है। अगर आज मैच पूरा नहीं हो पाता तो 3 नवंबर को मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि इसकी मुश्किल ही जरूरत पड़ेगी।