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हरमनप्रीत कौर ने किसपर फोड़ा दूसरी हार का ठीकरा? बोलीं- मुश्किल समय लेकिन टीम ऐसा करेगी

Apr 19, 2026 10:55 pm ISTMd.Akram डरबन, भाषा
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हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में आठ विकेट हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम ने 148 रनों का लक्ष्य दिया था।

हरमनप्रीत कौर ने किसपर फोड़ा दूसरी हार का ठीकरा? बोलीं- मुश्किल समय लेकिन टीम ऐसा करेगी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में शिकस्त मिलने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के मुश्किल दौर से गुजरने को स्वीकार करते हुए कहा कि टीम एकजुट रहते हुए वापसी करेगी। भारत को रविवार को डरबन में खेले गए दूसरे मैच में आठ विकेट से शिकस्त मिली। इस हार से टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के आक्रामक 57 रन के बावजूद भारतीय टीम 147 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में दो विकेट पर 148 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

'हमारी दस ओवरों में बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही'

हरमनप्रीत ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ''मुश्किल समय है। हमें एक टीम के रूप में एकजुट रहने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि हम (तीसरे मैच के लिए) सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जाएंगे। टी20 प्रारूप ऐसा ही है। इसमें एकजुट रहना जरूरी है।'' हरमनप्रीत ने कहा कि टीम आखिरी ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी और पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि बल्ले से हम वैसा योगदान नहीं दे पाए, जैसा हम चाहते थे। पारी के आखिरी दस ओवरों में हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। हमें अगले तीन मैचों के लिए रणनीति बनानी होगी। जब आप सही शॉट नहीं लगा पा रहे हों, तो स्ट्राइक रोटेट करना अहम होता है।'' उन्होंने कहा, ''गेंदबाजी करते समय पावरप्ले में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।''

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'तेज शुरुआत के बाद कम स्कोर पर रोकना शानदार'

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने कहा कि भारत को 147 रनों पर ऑलआउट करना उनकी टीम का अच्छा प्रयास था। उन्होंने कहा, ''हमारा क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं था। कुछ कैच छूटे, लेकिन हमने भी एक-दो अच्छे कैच पकड़े।'' उन्होंने कहा, ''भारत ने तेज शुरुआत की थी, ऐसे में उन्हें कम स्कोर पर रोकना शानदार रहा।'' क्लो ट्रायोन (22 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल के बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ट (54) और सुने लुस (57) की अर्धशतकीय पारियों के बूते दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में 17 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।

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कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 106 रन की साझेदारी

वोल्वार्ट ने 34 गेंदों की पारी में सात चौके और एक छक्का, जबकि लुस ने 46 गेंदों की पारी में छह चौके और एक छक्का जड़ा। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए महज 73 गेंदों में 106 रन की साझेदारी कर टीम की एकतरफा जीत सुनिश्चित की। भारतीय फील्डिंग काफी खराब रही और टीम ने कई आसान कैच टपकाए, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बन पाया। भारत के लिए दोनों विकेट श्रेयंका पाटिल ने लिए। टी20 में अपना 15वां अर्धशतक जड़ने वाली शेफाली ने डेब्यूटेंट अनुष्का शर्मा (28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन की अच्छी साझेदारी की। अनुष्का हालांकि इस दौरान तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखीं। शेफाली ने 38 गेंदों की पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। भारतीय टीम 12 ओवर के बाद दो विकेट पर 97 रन के साथ अच्छी स्थिति में थी, लेकिन टीम ने इसके बाद आठ ओवर में 50 रन के अंदर आठ विकेट गंवा दिए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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