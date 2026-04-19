हरमनप्रीत कौर ने किसपर फोड़ा दूसरी हार का ठीकरा? बोलीं- मुश्किल समय लेकिन टीम ऐसा करेगी
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में आठ विकेट हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम ने 148 रनों का लक्ष्य दिया था।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में शिकस्त मिलने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के मुश्किल दौर से गुजरने को स्वीकार करते हुए कहा कि टीम एकजुट रहते हुए वापसी करेगी। भारत को रविवार को डरबन में खेले गए दूसरे मैच में आठ विकेट से शिकस्त मिली। इस हार से टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के आक्रामक 57 रन के बावजूद भारतीय टीम 147 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में दो विकेट पर 148 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।
'हमारी दस ओवरों में बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही'
हरमनप्रीत ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ''मुश्किल समय है। हमें एक टीम के रूप में एकजुट रहने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि हम (तीसरे मैच के लिए) सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जाएंगे। टी20 प्रारूप ऐसा ही है। इसमें एकजुट रहना जरूरी है।'' हरमनप्रीत ने कहा कि टीम आखिरी ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी और पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि बल्ले से हम वैसा योगदान नहीं दे पाए, जैसा हम चाहते थे। पारी के आखिरी दस ओवरों में हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। हमें अगले तीन मैचों के लिए रणनीति बनानी होगी। जब आप सही शॉट नहीं लगा पा रहे हों, तो स्ट्राइक रोटेट करना अहम होता है।'' उन्होंने कहा, ''गेंदबाजी करते समय पावरप्ले में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।''
'तेज शुरुआत के बाद कम स्कोर पर रोकना शानदार'
दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने कहा कि भारत को 147 रनों पर ऑलआउट करना उनकी टीम का अच्छा प्रयास था। उन्होंने कहा, ''हमारा क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं था। कुछ कैच छूटे, लेकिन हमने भी एक-दो अच्छे कैच पकड़े।'' उन्होंने कहा, ''भारत ने तेज शुरुआत की थी, ऐसे में उन्हें कम स्कोर पर रोकना शानदार रहा।'' क्लो ट्रायोन (22 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल के बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ट (54) और सुने लुस (57) की अर्धशतकीय पारियों के बूते दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में 17 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।
कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 106 रन की साझेदारी
वोल्वार्ट ने 34 गेंदों की पारी में सात चौके और एक छक्का, जबकि लुस ने 46 गेंदों की पारी में छह चौके और एक छक्का जड़ा। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए महज 73 गेंदों में 106 रन की साझेदारी कर टीम की एकतरफा जीत सुनिश्चित की। भारतीय फील्डिंग काफी खराब रही और टीम ने कई आसान कैच टपकाए, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बन पाया। भारत के लिए दोनों विकेट श्रेयंका पाटिल ने लिए। टी20 में अपना 15वां अर्धशतक जड़ने वाली शेफाली ने डेब्यूटेंट अनुष्का शर्मा (28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन की अच्छी साझेदारी की। अनुष्का हालांकि इस दौरान तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखीं। शेफाली ने 38 गेंदों की पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। भारतीय टीम 12 ओवर के बाद दो विकेट पर 97 रन के साथ अच्छी स्थिति में थी, लेकिन टीम ने इसके बाद आठ ओवर में 50 रन के अंदर आठ विकेट गंवा दिए।
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