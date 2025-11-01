Cricket Logo
INDW vs SAW Final 2025 Live Telecast: फ्री में कैसे देखें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल लाइव? जानें

संक्षेप: INDW vs SAW Final 2025 Live Telecast- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार, 2 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच के जरिए वर्ल्ड क्रिकेट को नया चैंपियन मिलेगा।

Sat, 1 Nov 2025 12:29 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
INDW vs SAW Final 2025 Live Telecast- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार, 2 नवंबर को खेला जाना है। IND vs SA Women मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें अपने तीसरे वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रॉफी का सूखा खत्म करने पर होगी। भारत इससे पहले 2005 और 2017 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, मगर दोनों बार निराशा हाथ लगी थी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, उनकी नजरें पहली बार में ही ट्रॉफी उठाने पर होगी। आईए एक नजर India Women vs South Africa Women मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

India Women vs South Africa Women Final कब खेला जाएगा?

INDW vs SAW ICC Women Cricket World Cup Final 2025 रविवार, 2 नंबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल कहां खेला जाएगा?

IND vs SA Women Final 2025 नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

India Women vs South Africa Women Final कितने बजे शुरू होगा?

INDW vs SAW ICC Women Cricket World Cup Final 2025 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल टीवी पर कैसे देखें लाइव?

IND vs SA Women Final 2025 का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं।

India Women vs South Africa Women Final की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

INDW vs SAW ICC Women Cricket World Cup Final 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच फ्री में कैसे देखें लाइव?

IND vs SA Women Final 2025 को आप बिना किसी शुल्क के भी देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का डीडी स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्ल्ड कप स्क्वॉड

टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, शैफाली वर्मा

टीम साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मैरिज़ेन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे

