INDW vs SAW Final 2025: भारत के सामने साउथ अफ्रीका की मुश्किल चुनौती, तीसरे फाइनल में ट्रॉफी का सूखा होगा खत्म?
संक्षेप: INDW vs SAW Final 2025- भारत बनाम साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों की नजरें अपने-अपने पहले खिताब पर होगी।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार, 2 नवंबर को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों की नजरें अपने-अपने पहले खिताब पर होगी। भारत ट्रॉफी उठाने को बेहद उत्सुक होगा क्योंकि 2005 और 2017 के बाद उनका यह तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल है। वहीं साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। भारत को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने तीसरे प्रयास में खिताबी सूखे को खत्म किया था और कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय महिला टीम की है
साल 2005 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गये वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया था जबकि 2017 में इंग्लैंड ने घरेलू सरजमीं पर रोमांचक फाइनल में भारत पर नौ रन से जीत दर्ज की की।
वुमेंस वर्ल्ड कप के शुरुआती दो आयोजनों में विजेता का फैसला लीग चरण के अंकों के आधार पर हुआ था। जिसमें 1973 में इंग्लैंड और 1978 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना था।
वर्ल्ड कप में फाइनल मैच की प्रथा 1982 से शुरू हुई। इंग्लैंड को 1982 और 1988 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने 1993 में न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल जीता।
न्यूजीलैंड इसके बाद 1997 में भारत में खेले गये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा लेकिन इस बार उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। टीम ने हालांकि घरेलू सरजमीं पर साल 2000 में खेले गये वर्ल्ड कप के फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड की तरह ही अपने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की।
भारत वर्ल्ड कप में अपना तीसरा फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने को तैयार है।
दोनों देशों के बीच 33 वनडे मैचों 20 जीत के साथ भारत का पलड़ा भारी है लेकिन वर्ल्ड कप में मुकाबला बराबरी का है। वनडे वर्ल्ड कप के छह मैचों में भारत के नाम तीन जीत हैं लेकिन साउथ अफ्रीका ने पिछले तीनों मैच में भारत को शिकस्त दी है। साउथ अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम है जिसे भारत ने 2017 से इस वैश्विक आयोजन में नहीं हराया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में इससे ज्यादा बार लगातार मैचों में ऑस्ट्रेलिया (आठ) और न्यूजीलैंड (पांच) ने भारत को हराया है।
भारतीय टीम ऐसे में फाइनल में साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीन हार का बदला भी चुकता करना चाहेगी। साउथ अफ्रीका ने 2017 वर्ल्ड कप में भारत को 115 जबकि 2022 वर्ल्ड कप में तीन विकेट से हराया था।
इस टीम ने मौजूदा वर्ल्ड कप में विशाखापत्तनम में भारत को तीन विकेट से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के मैचों में जीत की हैट्रिक पूरी की थी। इस जीत से साउथ अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ लगातार पांच वनडे मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा था।
भारत ने फाइनल की मेजबानी कर रहे डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपने दो मैचों जीत दर्ज की है जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था जबकि साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार इस मैदान पर खेलेगी।
महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में यह पहला मौका है जब खिताबी मुकाबला ऐसी दो टीमों के बीच होगा जो कभी चैंपियन नहीं रही है।
महिला वनडे वर्ल्ड कप में यह पांचवां मौका है जब मेजबान टीम खिताबी मुकाबला खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया (1988), इंग्लैंड (1993, 2017) और न्यूजीलैंड (2000) ने यह कारनामा किया है।
ऑस्ट्रेलिया सात खिताब और नौ फाइनल के साथ वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है जबकि इंग्लैंड ने तीन और न्यूजीलैंड ने एक खिताब जीता है ऐसे में रविवार का दिन महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि जीतने वाली टीम पहली बार वर्ल्ड विजेता बनेगी।