फॉर्म में लौटकर दीप्ति शर्मा ने ली राहत की रांस, बोलीं- इस तरह खराब दौर से उबरने में मदद मिली
फॉर्म में लौटकर दीप्ति शर्मा ने राहत की रांस ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। उन्होंने गेंद और बल्ले से छाप छोड़ी।
भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि खुद पर भरोसा रखने और गेंदबाजी में किए गए बदलावों ने उन्हें लंबे समय से चल रहे खराब दौर से उबरने और सही समय पर फॉर्म में लौटने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज से दीप्ति बल्ले और गेंद दोनों से ही खराब फॉर्म में थीं। वह सभी प्रारूप में खेले गए नौ मैचों में सिर्फ एक बार दोहरे अंक तक पहुंची थी। लेकिन शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 14 रन की जीत में उनकी नाबाद 36 रन की पारी और पांच विकेट ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसे समय में फॉर्म में वापसी की जबकि टीम जून में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। दक्षिण अफ्रीका पहले ही यह सीरीज अपने नाम कर चुका है।
'ओस के कारण गति का अंदाजा लगाना मुश्किल'
दीप्ति ने शनिवार को जोहानसबर्ग में मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''मैं हमेशा खुद पर भरोसा रखती हूं और अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान केंद्रित करती हूं कि मुझे किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है। आज मैंने अपनी ऑफ स्पिन गेंद पर ज्यादा ध्यान दिया।'' उन्होंने कहा कि इस रणनीति से उन्हें आत्मविश्वास मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओस के कारण गेंदबाजों के लिए अपनी गति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अन्य गेंदबाजों के साथ हुई बातचीत से उन्हें इससे सामंजस्य बिठाने में मदद मिली। दीप्ति ने कहा, ''यहां थोड़ी ओस थी। इसलिए हमने गेंदबाजों से भी बात की। सही लेंथ पर गेंदबाजी करो और इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे।'' वह चौथे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।
'हमें आगे भी खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा'
दीप्ति पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विकेट लेने में नाकाम रही थीं और सिर्फ दो रन बना पाई थीं। इस ऑलराउंडर ने कहा कि उन्होंने और ऋचा घोष (34 नाबाद) ने अपने विकेट बचाकर लंबी पारी खेलने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि ऋचा ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने पारी का अंत भी अच्छे से किया। हम आपस में बात कर रहे थे कि हमें 20वें ओवर तक खेलना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम अच्छी साझेदारी निभाएं।'' दीप्ति ने कहा कि इस सीरीज में हार के बावजूद उनकी टीम टी20 विश्व कप में कई सबक लेकर उतरेगी। उन्होंने कहा, ''इस सीरीज में हमारे लिए कुछ सकारात्मक पहलू रहे। विशेष कर आज की जीत ने हमें काफी आत्मविश्वास दिया है। हमें आगे भी खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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