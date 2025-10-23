Cricket Logo
विश्व कप में स्मृति मंधाना का जलवा बरकरार, वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दूसरी बैटर बनीं

संक्षेप: स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मंधाना ने वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में तजमीन की रिकॉर्ड की बराबरी की।

Thu, 23 Oct 2025 06:31 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में शानदार शतक जड़ा। इसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मंधाना ने 2025 में अपना पांचवां वनडे शतक जड़कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मंधाना शतक लगाने के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सकी और 95 गेंद में 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।

स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर ईयर में 5वां शतक लगाकर दक्षिण अफ्रीका की तजमीन ब्रिट्स के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने इसी साल (2025) में 5 शतक बनाए हैं। मंधाना ने पिछले साल (2024) में भी 4 शतक लगाए थे, जो उस समय एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाने के साथ ही मंधाना ने अपने वनडे करियर में कुल 14 शतक पूरे कर लिए हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज मेग लैनिंग के 15 शतकों के विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक दूर हैं। वनडे में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 13, टैमी ब्यूमोंट 12 और सिवर ब्रंट ने 10 शतक लगाए हैं।

स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं हैं। मंधाना ने 6 मैचों में 55.17 के औसत से 331 रन बनाए हैं। प्रतिका रावल ने भी 300 से ज्यादा रन बना लिए हैं और वह महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और रावल के बीच पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी हुई। स्मृति मंधाना ने अपनी पारी में 95 गेंद में 109 रन बनाए। उन्होंने चार छक्के और 10 चौके लगाए। भारत के लिए प्रतिका रावल ने सर्वाधिक 122 रन बनाए।

