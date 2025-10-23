प्रतिका रावल ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले क्लब में पहुंचीं
संक्षेप: प्रतिका रावल ने गुरुवार को न्यूजीलैंड मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए। वह महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने वनडे क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। रावल ने सिर्फ 23 पारियों में 1000 रनों का आंकड़ा छू लिया है, जिससे वह महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं। रावल ने इस कीर्तिमान के साथ ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज लिंडसे रीलर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने यह मुकाम 23 पारियों में हासिल किया था।
प्रतिका रावल ने अपने डेब्यू (22 दिसंबर, 2024) के बाद मात्र 304 दिनों में यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। जिन्होंने 1000 रन तक पहुंचने में 734 दिन का समय लिया था। ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर ने 23 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे, रावल ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी की। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग और निकोल बोल्टन ने 25 पारियों में एक हजार रन पूरे किए थे। बेलिंडा और लौरा ने 27-27 पारियों में ये मुकाम हासिल किया।